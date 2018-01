¿Fueron las condiciones del terreno causantes de la tragédia del Chirajara?

“Desde el punto de vista estructural, el terreno tiene cosas delicadas, pues es bastante inestable. En la zona hay unas rocas débiles, que están verticalizadas, pero como ese cañón del Chirajara es tan profundo, de vertientes tan inclinadas, la descomprensión del terreno produce un fenómeno que se llama reptación en roca”, señaló el geólogo Luis Alberto Arias López, quien estudió el cañón del Chirajara.

“Aunque este tipo de particularidades del terreno podrían afectar las estructuras a largo plazo, empieza a dar señales con tiempo. La columna se hubiera inclinado y eso no ocurre de un momento a otro. Lo que vemos es que fue un colapso intempestivo y los cogió por sorpresa. Por eso, considero que no fue un problema de fundación. Eso sí, entendiendo que es una zona delicada, es claro que todo se tuvo en cuenta antes de empezar a construir”.

Arias considera que a los encargados de la investigación les quedará difícil decir que el colapso fue por culpa del terreno. Y se atreve a dar su hipótesis: “Diría que el problema pudo ser un conflicto entre el diseño o la construcción. Uno puede apreciar que es una obra esbelta, con una base angosta para la dimensión de la estructura que se estaba construyendo. Pero no puedo hablar con propiedad de esos detalles, porque soy geólogo y poco sé de estructuras”.

Y concluye: “A no ser que me esté equivocando y realmente los constructores no hubieran tenido en cuenta los estudios de suelos y no hubieran tomado las precauciones necesarias para la construcción de las fundaciones de esta obra. En ese caso, hubiera sido una irresponsabilidad haber avanzado con ese puente. Sea como sea, al final habrá un responsable en esta tragedia”.

De El Espectador