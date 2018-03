Frases célebres que nos regaló Stephen Hawking

Una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo ha fallecido a los 76 años. Revolucionó la física con sus teorías y nos ha dejado un importante legado vital y científico que concentramos en estas pequeñas píldoras.

Stephen Hawking supo usar la fama en su tarea de gran divulgador científico. Publicó libros como El universo en una cáscara de nuez (2001), Brevísima historia del tiempo (2005) o El gran diseño (2010). De sus páginas, de sus conferencias, entrevistas e intervenciones, nos quedan una infinidad de frases célebres para la historia. En cierta forma, son el resumen de sus teorías, de su forma de ver el mundo y, sobre todo, de vivirlo, con coraje, con pasión, con humor. Nos deja como legado el ejemplo de que no hay mayor emoción que la del descubrimiento, la de buscar con empeño las respuestas a las grandes preguntas de la Humanidad: ¿Quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? Nos deja el camino abierto: “La vida es una cosa maravillosa y hay tantas cosas por hacer”.

Sobre la superación

“Aunque había una nube sobre mi futuro, encontré, para mi sorpresa, que disfrutaba más de la vida en el presente de lo que la había disfrutado nunca”.

“Obviamente, debido a mi discapacidad, necesito ayuda. Pero yo siempre he tratado de superar las limitaciones de mi condición y llevar una vida lo más completa posible. He viajado por todo el mundo, desde la Antártida a la gravedad cero”.

Sobre el universo

“Einstein se equivocaba cuando decía que ‘Dios no juega a los dados con el universo’. Considerando las hipótesis de los agujeros negros, Dios no solo juega a los dados con el universo: a veces los arroja donde no podemos verlos”

“Dado que existe una ley como la de la gravedad, el Universo pudo y se creó de la nada. La creación espontánea es la razón de que haya algo en lugar de nada, es la razón por la que existe el Universo, de que existamos. No es necesario invocar a Dios como el que encendió la mecha y creó el Universo”.

“La radiación que queda del Big Bang es la misma de la de tu microondas pero mucho menos fuerte.”

Sobre la Humanidad

“Solo somos una raza de primates en un planeta menor de una estrella ordinaria, pero podemos entender el universo”.

“Los virus de computadoras deberían ser considerados como vida. Pienso que esto dice algo acerca de la naturaleza humana, que la única forma de vida que hemos creado es puramente destructiva. Hemos creado una forma de vida a nuestra imagen y semejanza”.

“Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas”.

Sobre el destino

“No creo que la humanidad sobreviva en los siguientes mil años, al menos sin que nos propaguemos en el espacio”

“Me he dado cuenta que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, igual miran antes de cruzar la calle”.