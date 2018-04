Especial Candidatos Presidenciales – Viviane Morales

La candidata lanzó fuertes declaraciones a través de su cuenta de Twitter al insinuar que el debate organizado en la ciudad de Medellín era un debate machista.

Y es que para sorpresa de muchos colombianos, de los 7 candidatos a la presidencia, solo asistieron cuatro, quedando por fuera de este primero, Viviane Morales, Piedad Córdoba y Humberto de la Calle.

De la Calle indicó que no pudo asistir por las fuertes lluvias que le impidieron trasladarse de ciudad, Piedad Córdoba indicó que a ella no la invitaron y rechazó con vehemencia la “censura”, y no se sabe con certeza la razón de la inasistencia de Morales.

De esta, solo se conoce un Twitter en el que le responde a Camila Zuluaga, cuando la periodista cuestionó la no participación de las mujeres, a lo que Morales indicó que era exclusión y discriminación.

“Un debate machista, a pesar de que hay dos candidatas a la Presidencia. Lo mismo de siempre: exclusión y discriminación”, vía Twitter.