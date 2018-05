Especial Candidatos Presidenciales – Sergio Fajardo

Invitado por esta importante revista, habló de política y dijo que no cree en las cuentas alegres que hacen los demás candidatos, pues considera que en el último momento, todo puede pasar.

Aunque muchos le digan “tibio” por no tomar una postura de derecha o izquierda, considera que son esos “extremos” los que hoy por hoy, tienen al país en esta crisis y polarización.

Según la revista, lo describen como una esperanza de cambio para romper con la continuidad de 16 años o más, de malos gobiernos liderados por los Santos, Uribe y sus herederos.

Además, se refirió a todos los candidatos expresando aquello que no le parece de sus propuestas y dijo del ex presidente Álvaro Uribe, que ya pasó su momento de gobernar “Suficiente… suficiente. Cada quien tiene su momento y la historia lo tiene que juzgar y tiene que responder ante la historia, eso nos corresponde a todos nosotros. No más. Necesitamos una política diferente para construir una Colombia diferente”.

“Yo no crecí en el mundo del poder, nosotros no recibimos una herencia política; a mí no me puso nadie allá, lo construimos nosotros. Es una historia muy diferente a la de las otras personas;ni mejor ni peor. No se pierdan esta entrevista de @RollingStoneCol”, vía Twitter.