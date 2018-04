Especial Candidatos Presidenciales – Piedad Córdoba

Con mucho suspenso se espera a que se desarrolle la rueda de prensa convocada por la dirigente política ya que se especula que se pueda tratar de su molestia por no ser invitada a los debates o quizá de que anuncié cambios drásticos frente a su candidatura.

Y es que ella al igual que Viviane Morales, han denunciado que @CanalTelecaribe y @Teleantioquia, no las invitaron a participar en los debates presidenciales que se han hecho luego de que se conocieran de manera oficial los representantes y resultados de las consultas interpartidistas que tuvieron lugar el pasado 11 de marzo.

A través de redes, muchos le han preguntado a Córdoba de su ausencia, a lo que ella ha respondido como un acto machista y de exclusión en contra de la mujer colombiana.

También, se especula de que la candidata pueda estar pensando en declinar su aspiración presidencial, de cara a los últimos acontecimientos que, si bien han dejado visible de alguna manera la intención de voto de los ciudadanos también ha mostrado que su postulación no ha tenido el efecto que ella y sus seguidores esperaban.

Esto respondió a un tuit donde le piden hacer un debate en Tumaco:

“Yo me apuntaría si me invitaran, pero ellos no van. 1. No van porque muchos de ellos tienen rabo de paja, saben de su responsabilidad en la situación de Tumaco y no van a dar la cara. 2. No me invitarían porque yo sí sé porque Tumaco está como está y se los diría de frente”.