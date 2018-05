Especial Candidatos Presidenciales – Iván Duque

Luego de las elecciones del pasado domingo 27 de mayo, se tomó el día lunes de descanso y retomó sus labores y agenda con varias entrevistas.

El candidato del uribismo habló de diferentes temas, uno de ellos, su interés por apoyar a las bases guerrilleras en su transición de reinserción a la vida civil, esto, gracias al Acuerdo de Paz que deja el gobierno de Juan Manuel Santos y que permitió la desmovilización de cerca de 8 mil hombres y mujeres.

Conversó de los actuales acuerdos con las FARC y dijo que no es posible hablar de paz mientras ellos siguen cometiendo actos delictivos. Duque señaló que si alguno de los vinculados comete delitos fuera de las fechas de la firma del acuerdo, deben ir a la justicia ordinaria y si se avala la extradición es una opción viable, esto puntualmente para el caso de Santrich.

Con respecto a los diálogos con el ELN, expresó no poder avanzar mientras hay violencia, indicó que no lo convencían los ceses bilaterales y agregó que puede haber reducción de penas pero no ausencia de las mismas.

Aclaró que respeta a las minorías y considera que el país es de todos y para todos. Aseguró que su labor se enfocará en ser el presidente que Colombia necesita.

Aprovechó para indicar que no ha realizado acuerdos burocráticos con ningún partido, empresarios u otros actores nacionales, resaltando que puede hablar y construir un mejor futuro.

Para finalizar, afirmó que lo que le han dejado hasta el momento las campañas, ha sido en contacto con la gente y poder ser esa persona que les brinde un futuro mejor. El aspirante a la presidencia se comprometió para hacer todo muy bien por los colombianos.

“#IvánDuqueEnRCNRadio| A la base guerrillera hay que ayudarle para que todos puedan hacer una buena transición hacia la reinserción. Siempre he sido una persona respetuosa de las minorías, sé respetar las diferencias y quiero gobernar con todos y para todos”, vía Twitter.