Especial Candidatos Presidenciales – Gustavo Petro

Sus seguidores manifestaron a través de las redes, que fue el candidato más lúcido y centrado en la primera contienda. El debate se midió en las respuestas a los planteamientos de los moderadores, quienes le permitieron a cada uno de los participantes exponer sus posibles soluciones a las diferentes problemáticas que aquejan al pueblo colombiano.

Al hablar de la corrupción, Gustavo Petro dijo que para garantizar la justicia, se debe independizar de la clase política, desligarla, “Garantizar la autonomía del poder judicial”, y adicionó que los políticos no elijan magistrados y los magistrados no elijan políticos. Dejar que los cargos sean ocupados de manera meritocratica, en un país, donde la Fiscalía y la Procuraduría, sean entes de investigación y sanciones y no del mandatario de turno para que le haga sus movidas políticas.

Además indicó que para ello, se necesitaría una reforma constitucional que garantice los derechos de la ciudadanía por encima de los intereses de las esferas “del poder”.

“El enemigo de la clase media no es la sociedad que está bajo ella; es el sistema financiero que la ahoga en compra de carro, apartamento y universidad de sus hijos. Con una banca pública competitiva podemos mejorar condiciones de créditos y con la universidad gratuita sus ingresos”, vía Twitter.