Especial Candidatos Presidenciales – Germán Vargas Lleras

A pesar de su maquinaria, no pasó.

De nada le sirvió su experiencia, trayectoria y maquinaria. El candidato no superó a los que siempre lideraron; mientras tanto Iván Duque, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, se mantuvieron según la intención de voto, encuestas y acompañamiento de sus seguidores.

Con 1.406.732 votos, no se quemó pero sí dejó un oscuro panorama para el partido Cambio Radical, que a pesar de tener varios representantes a nivel nacional, pierde fuerza política.

Su vicepresidencia no sumó puntos. Resaltó que respeta los resultados, a pesar de que no le alcanzaron para hacer temblar a sus rivales. Adicionalmente, dijo que en unos días revisarán qué viene en esta contienda para ellos, pero que por ahora no era posible.

Se mostró muy agradecido con su equipo de trabajo y con los ciudadanos que lo apoyaron por considerarlo la mejor opción para liderar el país.

“Felicito a los ganadores y pidió al gobernante que quede, tener en cuenta todas las ideas realizables”.