Especial Candidatos Presidenciales – Germán Vargas Lleras

Una vez más, Vargas Lleras dijo que si los colombianos elegían a Petro, Colombia estaría a portas de convertirse en Venezuela. Aseguró que él no escogió al registrador, que esa tarea era de las altas cortes. Durante su discursó también aprovechó para decirle que él era el Maduro del país.

Le expresó al candidato progresista que no se anticipe a su derrota “Yo no sé qué es el software, pero que si quiere le pida el de Maduro, si no le merece confianza la institucionalidad colombiana” y agregó que trajera a todos los organismos internacionales que quisiera.

Adicionalmente, afirmó que el próximo domingo con el apoyo de los antioqueños, le iban a dar una pela en democracia.

“Desde Itagüí y ante miles y miles de antioqueños le digo al Dr Petro que no se anticipe a su derrota este 27 de mayo. Que respete las instituciones. Si tiene queja del software de la Registraduría que pida entonces el de Maduro si es que desconfía de las instituciones colombianas”, vía Twitter.