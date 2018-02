Escándalo por presunto acoso sacude a la Policía del Huila

Así se evidencia en el documento dirigido al Director General de la Policía Nacional, Jorge Hernando Nieto Rojas, en la ciudad de Bogotá, donde la patrullera pide ayuda porque desde el momento en que empezó a ser supuestamente acosada y a denunciar los hechos, su vida profesional se volvió un calvario.

Ella menciona que buscó manejar el tema según el protocolo, agotando las instancias y siguiendo los conductos regulares, pero ratifica que hacerlo fue peor, “En innumerables ocasiones pasé situaciones que incluso me hacían llorar y compartí lo que me sucedió con mi superior inmediato, sin embargo, siempre existe el temor de las dificultades que puede pasar si uno informa estas cosas tan delicadas”.

También relata que este ambiente se venía presentando desde el año 2016, hasta que a finales del año pasado, cuándo pidió al Coronel Pinzón permiso para salir de vacaciones le fueron negadas, luego aceptadas y así por varios momentos, según como lo describe ella, en un juego de poder que la hizo sentir vulnerable a tal punto de reducirla.

El documento tiene chats entre los dos involucrados que supuestamente muestran la manera en que ella era acosada por el coronel. También circula en redes sociales un audio donde ella logra grabar el momento en que él le manifiesta que le gusta y le pide que le ponga atención:

Coronel: “Pana, yo no pierdo la esperanza de tener algo con usted”

Patrullera: Y no va a pasar nada”

Coronel: “No, no piense por mí, yo digo lo que estoy pensando”

Patrullera: “Y yo digo…”

Coronel: “No no no, disculpe, yo no le estoy preguntando qué opina, yo le digo lo que estoy pensando, ¿listo?”, “yo no pierdo la esperanza de que eso sea así y que se pueda, ¡Yo Óscar Pinzón!”

Patrullera: “¿Puedo decir lo que yo estoy pensando?”

Coronel: “No, no me interesa”

Esa es una de las diferentes pruebas que la patrullera adjuntó en su acusación. En este momento no se sabe nada de ninguno de los dos implicados.

La Policía Nacional, a través del General Nieto en entrevista con BLU RADIO, manifestó que la institución ya inició una investigación disciplinaria contra el coronel, “He dispuesto enviar al coronel comandante de la Policía del Huila y en las próximas horas nombraré al comandante encargado”, adicionalmente, agregó que la institución no será tolerante con ningún acto que quebrante los derechos de las mujeres.