“Es hora de trabajar, gestionar y no de negociar”: Pipe Lozada

Jaime Felipe Lozada, Representante a la Cámara por el Huila expresó que al Congreso se debe llegar a trabajar, a gestionar y no a negociar y callar.

El Representante a la Cámara y candidato por el partido Conservador a la Cámara de Representantes, ubicado en el tarjetón con el C-101, Jaime Felipe Lozada, continúa su recorrido por el Departamento presentando su mensaje de gestión parlamentaria en su propósito de revalidad su credencial en el Congreso de la República en las elecciones del próximo 11 de marzo.

El congresista continúa su recorrido por los diferentes municipios, caminando los campos, calles y veredas con el propósito de llevar un mensaje de honestidad, de esperanza y renovación; un mensaje de compromiso para todos los huilenses, además haciendo énfasis en que toda la población del Huila requiere de obras y de inversiones para cambiar la calidad de vida.

“Es por eso que estamos seguros que si los huilenses así lo desean y si Dios nos ilumina llegaremos nuevamente al congreso para trabajar por esta hermosa tierra donde nacimos y por supuesto donde pretendemos morir” indico el joven dirigente político.

Además señala que la principal necesidad que tiene el Huila es la atención por parte del Gobierno Nacional, el cual no le brinda las garantías económicas, políticas, laborales y presupuestales a los campesinos, abandonándolos a suerte sin la oportunidad de arreglar las vías terciarias, no les da la posibilidad de bajar el precio de los insumos, no les brinda oportunidades laborales a los jóvenes, “nosotros debemos llegar al Congreso de la República como lo hemos hecho, para hablar sin temor, para gestionar con decisión, con los pantalones bien puestos y no a negociar” afirma el candidato.

De igual manera conceptúa que hay que llegar al Congreso de la República a presentar reformas que le sirvan al ciudadano de a pie, que sean ciertas y reales, “Hay que reformar el sistema de salud para que en Colombia haya paz, de lo contrario mientras nuestros compatriotas sigan muriendo de hambre mientras nuestros niños no tengan con que estudiar y se sigan robando los recursos de la alimentación y de transporte escolar no vamos a tener paz, tenemos que hacerla, construirla y progresarla con inversión y combatiendo los flagelos que hoy en Colombia nos aqueja”.

Temas de trabajo

A pesar de que el proyecto de ley 190 del año 2015, que pretendía eliminar definitivamente los cobros de reconexión y de reinstalación de los servicios públicos domiciliarios para las familias de los estratos 1, 2 y 3, fue objetado por una acción presidencial, el joven político de 33 años espera seguir luchando para que este proyecto se haga realidad en la próxima legislatura.

“Quiero seguir contribuyéndole a mi departamento, quiero seguir defendiendo nuestra región, quiero seguir diciéndole al Gobierno que no vamos a permitir que en el sur de departamento se construya una hidroeléctrica más, que vamos a poner en cintura aliadas esa concesionaria que se compromete con arreglar nuestras vías, pero que dicen que los que transiten por Pericongo lo deben hacer bajo su responsabilidad, que queremos sin ambages, con decisión, con los pantalones amarrados seguir defendiendo los intereses de los laboyanos y del todo el departamento del Huila”, expresó el candidato.