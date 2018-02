Entrevista con Gustavo Bolívar

Libros:

Así se roban las elecciones en Colombia

Al amanecer entenderás la vida

Sin tetas no hay paraíso

___________________________________

P: ¿Cómo llegó a meterse a la política?

GB: Encabezo un grupo que se llama Manos Limpias que somos indignados con la política corrupta, y ese activismo me llevo a que varios grupos políticos me propusieran estar en el Congreso, finalmente acepté y acá estoy de candidato al Senado.

P: ¿Cómo es hacer política en el momento de las noticias falsas?

GB: Es muy complicado porque desafortunadamente, a los corruptos les conviene mantener el pueblo en la ignorancia, le han quitado los recursos a la educación, tratan de descapitalizar la educación porque no les conviene un pueblo educado. Entonces uno se encuentra con que la gente que uno quiere redimir, la gente por la que uno está luchando, es la misma que lo ataca a uno. Por eso hay que tener mucha paciencia y mucha tolerancia, empezar a desmontar eso con dialogo sin caer en el insulto que es lo que muchos quieren provocar.

P: ¿Cuáles son las principales apuestas de Gustavo Bolívar al Senado?

GB: Yo básicamente llego a tres cosas al Congreso, el primero; defender con la vida la paz lograda, sé que es una paz imperfecta, que le faltan muchas cosas, que tal vez se podrían hacer de mejor manera pero es lo que hay y logró el desarme de las FARC, entonces vamos a defender esa paz con toda la fuerza que nos queda en el corazón. Lo segundo; la lucha contra la corrupción, mantener esa coherencia de esta lucha que hemos sostenido de hace varios años y para eso hay muchas cosas que hacer partiendo de una reforma electoral; porque en Colombia se roban las elecciones, en Colombia no se ve reflejado en el resultado el voto por la voluntad popular. Tercero, apostarle a la educación superior gratuita, también apostarle a la educación desde la temprana edad. Esas son cosas que ya Gustavo Petro hizo en la alcaldía, disminuir a cero las muertes de niños por desnutrición, esto último fue una estadística que nunca se había dado en Bogotá y sé que lo podemos lograr a nivel nacional.

“Desde ahí comienza la corrupción, porque todos los candidatos que compran votos, son corruptos”

P: ¿Gustavo hay alguna propuesta puntual para el Huila por parte de los Decentes?

GB: Las anteriores son a nivel macro en todo el territorio, pero las propuestas ya más enfocadas para el Huila, es con nuestro candidato a la cámara por este departamento y de seguro vamos a poyarle sus iniciativas para el crecimiento de esta región.

“Uno de nuestros objetivos es la defensa del medio ambiente y a todos nos compete y es, ¿Cómo preparar a nuestro país para el cambio climático? y ¿Cómo hacer esa transición de energías fósiles a energías limpias?”

De lo que viene hablando Gustavo Petro y que no es simplemente un discurso sino que es un drama porque a partir del año 2023, comenzando con el carbón, se van a bajar mucho las ventas internacionales y esto va a generar un desempleo muy grande y por eso es que debemos tener una política de contingencia para esas 20 mil personas que van a perder sus empleos y luego va a pasar con el petróleo, que es algo para lo que ya se están preparando los grandes productores de petróleo pero acá en Colombia no, acá están es apostándole al fracking que es sacar los cunchos de lo que queda del petróleo a costa del agua, ¡Que es la vida!

“Nosotros le haremos oposición completa a todo lo que tenga que ver con la destrucción de la naturaleza, el medio ambiente y el agua”

P: ¿Cómo es debatir con un uribista como la congresista María Fernanda Cabal?

GB: Bueno pues yo siento que es gente bastante irracional. Las FARC sembraron ese odio cuando estaban en la guerra pero después ellos no han aceptado que se entreguen, que cumplan el pacto porque lo han venido cumpliendo cabalmente y ellos no quieren pasar la página, entonces debatir con ellos es bastante difícil porque no racionan, están encerrados en su verdad, no entienden que un componente político de la negociación es no ir a la cárcel, muchos estuvieron y están presos, caso puntual Simón Trinidad pagando 60 años, pero cuando un grupo guerrillero se sienta a negociar es a negociar, no a que le pongan los grilletes, eso es muy difícil, sin embargo han hecho compromisos como el desminado de los pueblos, según las estadísticas de las Naciones Unidas han sacado casi 12 mil minas quiebra pata de varios municipios, entregaron cerca de 8 mil armas, 22 mil granadas, 3 millones de municiones. Debemos perdonar, no nos queda otro camino.

“Lo otro es encerrarnos en ese odio otros cincuenta años o cómo dicen, volver trizas el acuerdo de paz, muy posible si ellos suben al poder y volver a la violencia de siempre, eso sería muy triste para el país”

P: Entre el mundo del espectáculo al mundo de la política, ¿cuáles son esos puntos de encuentro y de diferencias y cómo las vive?

GB: Pues yo me estoy metiendo a una película. Yo siempre las escribí, pero siento que aquí estoy entrando a una película de terror que es la política, porque sé que me voy a encontrar con una cantidad de personajes siniestros como los que yo escribo.

P: Los premios Carroña para el Huila, ¿cuándo?

GB: Bueno pues les propuse acá al grupo y parece que acogieron la medida para que los Premios Carroña lleguen al Huila y se vuelvan Premios Carroña Regionales y ustedes puedan saber cuál es el peor concejal, el peor alcalde que ha tenido la ciudad, diputado, el gobernador, que puedan saber cuál es el Buitre Revelación del Huila, esos políticos nuevos que irrumpen de una vez robando, que ni siquiera esperan un añito o el Buitre Toda una Vida, ya hay buitres que llevan sus añitos por ahí (risas…), la postulación de los candidatos a tan distinguidos premios los hace la misma gente a través de las redes sociales.

Gustavo Bolívar reunido con el grupo Jóvenes por Petro en la ciudad de Neiva. Foto: Opanoticias