Entre ruinas quedan recuerdos de la familia Vargas por derrumbe de su casa

De la fuerte ola invernal que se viene presentando en la región huilense en los diferentes municipios hay muchas historias que cuentan acerca de los estragos del agua. Neiva no ha sido ajena a esta realidad. Entre las ruinas de una casa, encontramos a dos personas de la tercera edad que hoy, entierran sus recuerdos junto con ella.

Su hijo, Édison Vargas, relata cómo sus papás vivieron allí por más de 40 años, dice, que a punta de esfuerzo y trabajo, lograron levantar esta casa construida en bareque, una casa que asegura, fue construida en 1906, y que fue el “hogar” y caja de recuerdos de varias personas que la habitaron durante estos 100 años.

Así era el hogar de los abuelos Vargas, un lugar lleno de amor y de luchas, pero todo cambió este lunes 9 de abril gracias al fenómeno de la Niña que golpea con fuerza al Huila. Su padre, un hombre en condición de discapacidad de 85 años, se encontraba en el cuarto y su madre una mujer de 62 años, quien es su cuidadora, se encontraba en la sala cuando escucharon un fuerte estruendo que sacudió el lugar, inmediatamente ella fue a buscar a su esposo y al asomarse, se dio cuenta que la pared de su recamara se había venido abajo.

Inmediatamente junto con un sobrino, auxiliaron al señor, que afortunadamente no tuvo ninguna lesión o daño físico, pero su “hogar” ya no era un lugar seguro para ninguno de los dos.

Edison nos cuenta que esa casa años atrás, había sobrevivido a tres terremotos, y que del gran susto, no había pasado a mayores, pero hoy al acudir al llamado de su mamá, con gran tristeza evidencia que la casa ya no es habitable, “Las fuertes lluvias acabaron con las bases de esto, se vino deteriorando y fue imposible hacer algo”.

Ahora, con su mirada en el cielo, se pregunta qué va a ocurrir con sus papás, pues indica que ellos no tienen pensión y viven de la bondad de los “buenos hijos” que los quieran ayudar.

En este momento su prioridad es poder ubicar un nuevo lugar para sus padres, pues, aunque en esta ocasión solo fue la pared de uno de los dormitorios, asegura que la casa en cualquier momento se termina de venir abajo, y considera además que, si en esta oportunidad contaron con suerte y no tienen que lamentar la perdida de alguno de sus familiares, prefieren curarse en salud y sacarlos de allí.

“Pedimos a la Oficina de Gestión del Riesgo que venga así sea para ayudar a derrumbar esto y evitar una tragedia mayor”, no piden mayor cosa, piden atención de la administración municipal para ver de qué manera los pueden ayudar, pues dice que en esto están totalmente solos y no cuentan con los recursos para demoler.

Menciona además que la casa que está ubicada en la calle 1A No 7-49, según las autoridades se encontraba “fuera de paramento”, lo que quiere decir que estaba fuera de los límites legales y que por esta razón sus padres no habían podido construir algo más fuerte, pues no invertirían su dinero en una casa que quizá hubiese tenido orden de derribamiento por parte de las autoridades.

Por ahora, ellos recogen los elementos que puedan salvar y sus colchones empolvados, junto a las demás cosas echadas a perder, son la evidencia más tangible de que también fueron víctimas de las fuertes lluvias que no han dado tregua al inicio de año en la capital opita.