En Boyacá, aparece semidesnuda Paloma Cuello, hija de exgobernador de La Guajira

Paloma Cuello Oñate, de 17 años y estudiante de tercer semestre de Derecho de la Universidad Externado, hija del exgobernador de La Guajira, Álvaro Cuello, había sido vista por última vez el pasado lunes 12 de marzo al salir de su casa en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Paloma, había pedido un servicio de Uber para ir hasta la universidad y no se había vuelto a saber nada de ella. El Gaula de la Policía por su parte había desplegado unidades conjuntas con la Fiscalía para dar con el paradero de la joven.

La denuncia de su desaparición había sido realizada por las compañeras de estudio de la menor desde la tarde del lunes. Así lo informó el Coronel Juan Darío Rodríguez, comandante de la Policía de Boyacá, quien señaló que la joven fue encontrada este martes, hacia las 6:30 de la mañana, en inmediaciones a una glorieta vehicular, cerca al cementerio municipal.

“La menor ingresó a las 7:19 de la mañana y fue traída por la Policía. Presentaba signos de deshidratación e hipotermia severos, pero ya se encuentra estable. Le estamos realizando diferentes exámenes clínicos de la mano de medicina legal y hasta tanto no tengamos los resultados definitivos no será dada de alta ni se determinará si es necesario de trasladarla a otros centro asistencial en Bogotá”, explicó José Ramón Merchán Ruíz, gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, quien afirmó que la joven aún se encontraba algo desorientada y no recordaba nada.

Paloma, había perdido el año y debía esperar un semestre para el reintegro a la carrera, por este semestre no estaba activa. Afirmaron las directivas de la Universidad El Externado.