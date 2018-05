El Titanic

Era la madrugada del 15 de abril de 1912, al son de Dallas Blues interpretado por una de las orquestas de abordo, en el gran salón de la doble escalera algunas somnolientas y alicoradas parejas bailaban ajenos a cualquier realidad. La historia dice que en la noche despajada los vigías del barco, vieron la anomalía, de algo oscuro, una gran mole que en determinado momento impedía ver el cielo estrellado, que con antelación se dio la voz de alarma por un gran iceberg o bloque de hielo, el oficial de abordo dio la orden de virar a la izquierda pero el timonel, mal interpreto la orden y virò a la derecha, otro oficial ignoro el peligro y ordeno continuar con la maniobra, al fin y al cabo esa nave era insumergible, el choque se dio de forma lateral rompiendo el casco, la falta de botas salvavidas, la improvisación del personal de abordo en el manejo de situaciones graves, la prepotencia y otras fallas permitieron que el barco se partiera en dos, hundiéndose en las heladas aguas del mar del norte, de los 2223 seres humanos a bordo del Titanic, 1412 perecieron ahogados dentro de los cuales iban los integrantes de la orquesta, los acordes musicales mesclados con llantos y gritos de angustia se confundieron en una macabra sinfonía. En el anochecer del 27 de mayo del 2018 en medio de los océanos pacífico y atlántico un barco de mayores dimensiones empezó a hacer agua, el hundimiento inminente de la nave será otro hito histórico, los vigías se dieron cuenta del peligro desde muy temprano y sonaron las sirenas y campanas de alertas, tripulantes y pasajeros habían notado las anomalías desde varias década atrás cuando todo se oscureció y se silenciaron muchas de las voces que alertaron sobre el fenómeno, los oficiales de abordo en su egocentrismo ignoraron las advertencias de la próxima tragedia, quien dio la alarma e indico virar a la izquierda fue desconocido y viraron con rumbo contrario, las consecuencias al navío ingles se conocen al detalle pero las de este choque aun no se determinan pero de lo que si se esta seguro en este inminente naufragio es de no tener la oportunidad de llegar a puerto seguro y poder realizar los sueños de muchos de los pasajeros que se atrevieron a montarse en una travesía que se suponía, no imposible, amanecimos en las gélidas aguas de la ignorancia, el miedo, el servilismo y con una posibilidad de salir a flote siempre y cuando aclaremos las ideas y tomemos la decisión de cambiar el rumbo para un futuro esperanzador, de lo contrario seremos una paradoja como lo sucedido al titanic, con la gran diferencia que los pasajeros del barco no tenían muchas opciones, nosotros sí, o quizá seremos los únicos que de manera folclórica vamos bailando y aplaudiendo al son de la orquesta que inamovible en la nave se hunde y con nosotros… sus pasajeros.