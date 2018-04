El Skateboarding, un estilo de vida que adoptaron los jóvenes de Pitalito

Este deporte, se propagó rápidamente, alcanzando un éxito inimaginable en tan poco tiempo. Para los años setenta ya era practicado en todo el mundo y año tras año ha seguido creciendo.

En Colombia comenzaron a rodar hace más de 30 años y de los primeros ‘skaters’ están Jaime Bulla, Rob Patiño, Juan Carlos Nicholls, Robert Cifuentes y Julio Romero, que son algunos de los clásicos del skateboarding en Bogotá.

Esta habilidad deportiva ha crecido significativamente, gracias al apoyo de las diferentes entidades y fanáticos que se ofrecen con el fin de dar a conocer la actividad en el país.

En el 2012, el paisa David González, fue galardonado con el título de ‘Skater del Año’ otorgado por la revista Thrasher, también recibido por algunas figuras de la talla de Tony Alva o Tony Hawk.

Pitalito conocido como el Valle de Laboyos, ha logrado convertirse en un municipio donde los deportes no convencionales se posicionan con gran fuerza. Lo anterior, gracias a que el skate ha trascendido a varias generaciones de deportistas que como los llaman ellos, ‘vieja guardia’, se han tomado el Parque Principal José Hilario López, como punto de encuentro de ruedas, tablas y buena onda.

Debido a la acogida, los jóvenes solicitaron a la administración municipal un espacio con la infraestructura adecuada para realizar su deporte, gracias a esta gestión recibieron el Skatepark, que fue entregado en octubre de 2017, ubicado en la parte de atrás del Coliseo de Ferias y Espectáculos de Pitalito.

Duván Arturo Ríos, skater y estudiante de la Normal Superior, desarrolla formación complementaria para ser docente y más adelante prepararse en Licenciado en Artes, “Cuando nos entregaron el parque era totalmente gris, parecía una cárcel, lo mirábamos y pues horrible, no sé porque lo entregaron así, entonces le quisimos dar vida, no hicimos muñecos normales, sino diferentes como nosotros, no trajimos artistas ni nada, que yo no sé pintar, no hágale, escriba por ahí su nombre, haga un dibujo, lo que quiera, esto es de nosotros y decórelo”.

También indicó “El skate es nuestra manera de divertirnos, de poder sentirnos libres, el deporte es el estilo de vida que cada uno tenemos”.

Empezó a practicar el skateboarding gracias a su primo que lo motivó y que vio en él un talento innato en este deporte “Siempre me llamó la atención la adrenalina (…) el deporte lo llevo a mi vida diaria, a pesar de las caídas o errores que se puedan cometer me levanto y sigo”.

“El skate no solamente es hacer trucos, es vivir la tabla, rodarla, es transportarse, es también una familia, acá no estamos solos, acá todos nos apoyamos, nos préstamos y nos auxiliamos, eso es importante, esto es una escuela que día a día vamos aprendiendo”, así lo expresó Iván Ariza, quien asegura que este tipo de prácticas también permiten la construcción de tejido social y genera un lazo de hermandad.

Aseguran que la vida sobre ruedas y la percepción del mundo de los jóvenes skaters es y será la grandeza del skate, además, que el estigma social es muy fuerte y están dispuestos a encarar como tribu urbana la resistencia que deben tener para hacerle frente al señalamiento de la comunidad.

Quizá la clave de la convivencia está en entender que somos millones de personas, todas, totalmente diferentes y que a pesar de esa diferencia, debemos aprender a respetar los gustos, los deportes, las religiones, el pensar y sentir de los demás, sin dañar y sin juzgar, porque todos hacemos parte del mismo mundo.