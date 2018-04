‘El rey de la propaganda negra’ JJ Rendón: “Me estoy ocupando de Petro por mi cuenta”

El cuestionado publicista, considerado como ‘el rey de la propaganda negra’, se presentó en el programa del periodista peruano Jaime Baily.

“Voy a hacer lo que pueda para que Manuel Antonio López Obrador no gane en México. No me lo está pagando nadie. Y en Colombia, saludos a Piedad, que estoy muy feliz de que se retiró. Me ocupé de Piedad, me ocupé de las Farc, me estoy ocupando de Petro por mi cuenta y riesgo. Con mis amigos, con mis apoyos, con mi dinero. Punto. Y desde afuera, no pueden decir que estoy haciendo participación política en Colombia y no estoy en ninguna campaña”, declaró.

“Yo voy a hacer todo para que pierda [Petro]. Creo que él es un representante de clóset, pero ni tan de clóset, porque lo ha dicho, patinó con Jorge Ramos”, declaró JJ Rendón.

“Yo creo que representa a la izquierda más recalcitrante de América Latina”, añadió.

“Si Duque no gana en la primera vuelta la segunda se va a complicar. Porque hay alianzas”, vaticinó el estratega.