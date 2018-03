El poder de la oración

El hinduismo no tiene fundador y puede entenderse no sólo como una religión, sino como la suma de muchas filosofías y religiones derivadas de ésta. La oración más extendida es el mantra Gayatri, que hace referencia al dios Sol como creador, y que se reza al amanecer y al anochecer. También existe el yoga, como forma de meditación que permite la unión o integración del alma individual con Dios y el desarrollo de la conciencia espiritual. En el budismo, la oración se da a través de la meditación, para despertar las capacidades de fuerza, compasión y sabiduría que todos llevamos dentro. Al contrario que en el cristianismo, por ejemplo, supone dejar a un lado peticiones materiales o inmateriales. Es una práctica de reacondicionar nuestro interior señalando las bendiciones de la vida. En el cristianismo las oraciones están en varias categorías como de acción de gracias, adoración, petición, intercesión o comunión. Además, estas oraciones pueden ir dirigidas a Dios Padre, a Cristo, al Espíritu Santo, a la Virgen María o a un santo. Una de las costumbre entre los católicos es el rezo al Rosario. La oración o Salat es el segundo pilar del Islam. Cada musulmán debe rezar cinco veces al día (al alba, a mediodía, por la tarde, en la puesta de sol y por la noche) en dirección a La Meca. Para rezar se descalzan y se sitúan sobre una alfombrilla especial o un trozo de tela u otro material que la sustituya. No es necesario orar en la mezquita, ya que se acude allí cuando se quiere realizar la oración colectivamente, sobre todo los viernes y en fechas señaladas. La oración consiste en la recitación de determinados versículos del Corán, acompañada de una serie de inclinaciones. En el judaísmo, se reza mirando hacia el Norte. Sin embargo, mientras los hombres deben rezar tres veces al día, las mujeres sólo acostumbran a hacerlo una vez. Los rezos pueden hacerse en voz alta, en voz baja o cantando, aunque durante la oración no hay música.