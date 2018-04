El obispo más mediático del Huila

En reciente entrevista, Edgar Artunduaga hace un retrato del obispo Froylan Casas que a el, parece no molestarlo; “El obispo de Neiva es quizá la figura más mediática del Huila. Escribe en los dos periódicos locales, aparece casi todos los días en las páginas sociales, concurre a cocteles, lanzamientos, inauguraciones y no rehuye a los periodistas, con quienes se tutea” y uno no sabe si este obispo, con tantas preocupaciones mundanales, muestra alguna preocupación por los pobres: y sobre todo una, que busque promoverlos para que lleguen a ser sujetos colectivos de una transformación radical de la sociedad actual. Habrá olvidado, que la gente no solo es destinataria de una preocupación, no sólo caritativa y moralizante, como había sido desde siempre en la Iglesia, sino en cuanto actores de la historia, lo que implica que deben llegar a ser transformadores de la realidad.

Pero igual sorprende las mentiras que dice, por ejemplo, dijo que no le gustaban “los extremos”, pero de una vez dijo, “tengo mucho miedo de que este país se vuelva Venezuela porque la gente se aburre con líderes que siempre dicen mentiras” y con eso uno ya sabe que el extremo es uno solo y uno no sabe si el obispo miente o no sabe de que habla. Lo curioso, fue que lo repitió; “tengo mucho miedo que si la clase dirigente no sabe manejar el país podemos caer en un populismo similar al que está padeciendo Venezuela. Yo invito a la gente a ser sensata, crítica, analítica y sobre todo que elijan y piensen en el que da ejemplo”. Se contradice tranquilamente, pero igual sigue en el extremo, asustando a la gente con el cuento de Venezuela.

Sin ninguna vergüenza los dirigentes del país caen en la tentación de repetir y reproducir información falsa. Estos contenidos rápidamente se convierten en titulares de prensa que se viralizan y alimentan el odio de amplios sectores de la sociedad. En la misma entrevista, el obispo agrego, “me dan miedo los extremos, ya sean de derecha o de izquierda, las dictaduras de partido me producen terror, como en Cuba. La democracia es donde haya disenso y una oposición constructiva, donde podamos hablar. Y con todas las deficiencias del gobierno que hay, todavía podemos hablar y no nos matan por opinar”. Será que el obispo desconoce que en Colombia en los últimos siete años, 532 líderes sociales han sido asesinados. (Fuente, Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos) y fueron asesinados justamente, por que en Colombia nos matan por opinar diferente. Para la muestra, lo sucedido con el caricaturista Matador.

Por eso, me parece que el obispo en vez de estar en cocteles y pidiendo votar para no ser otra Venezuela, debería de preocuparse por temas mas actuales y necesarios. Pudiera por ejemplo, proponerle tres puntos: defensa incondicional de los derechos y de la vida de los colombianos, fortalecimiento de la cultura del cuidado de la “Casa Común”, es decir la defensa de la tierra, empeño decidido y urgente para democratizar el poder en la Iglesia, con la participación de las mujeres en condiciones de igualdad de derechos con los hombres. Son propuestas que incluso el papa Francisco esta pidiendo y no la exposición mediática de sus pastores.