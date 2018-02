El Instituto Nacional de las Mujeres no intervendrá en el caso de Nahir Galarza

El vocero de Nahir Galarza, Jorge Zonzini, difundió una carta escrita por la joven desde la cárcel en la que le pidió ayuda al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y le agradeció a ese organismo “por su intervención en el caso”.

La carta escrita por Galarza, está dirigida a la directora del INAM Fabiana Tuñez, a quien la joven le expresó “le transmito que me encantaría la posibilidad de que usted pueda tener el buen gesto de una entrevista personal aquí en mi celda”.

Con ese fin, Galarza dijo que Jorge Zonzini “como único portavoz de mi verdad, en caso de ser factible queda a su disposición para el traslado a esta ciudad si fuera necesario”.

Sin embargo, Fabiana Tuñez explicó que el INAM “de ninguna manera se compromete en intervenir en la causa si no se tiene el expediente. Nosotros nos tomamos un tiempo para analizar y recién ahí decidimos si intervenimos o no. Me quedé helada cuando vi esto en las redes. No vamos a intervenir en una causa de la cual no tenemos conocimiento”.

La semana pasada, le fue negado por tercera vez el beneficio de prisión domiciliaria, la justicia decidió que la joven imputada por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por el uso de armas” siga detenida en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguyachú, al menos hasta el mes de marzo, que es cuando se cumple el plazo de la prisión preventiva que fue dictada el pasado 2 de enero.

Amigos del joven asesinado aseguraron en entrevista con el canal de televisión argentino TN “que nunca contó lo que pasaba, era muy reservado, hablábamos de salidas y otras cosas. Lo que sé es que los padres de él no sabían mucho. En Navidad vi una foto de él golpeado y me dijo que ella le había pegado”.

Otro de sus amigos agregó: “Yo compartí la secundaria con él, sabía que salía con esta chica. Nosotros éramos un grupo de cuatro amigos, que estábamos siempre juntos. Ellos andaban desde hace cinco años y ella siempre le pegó.