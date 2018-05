El Huila, en la mirada de inversores italianos

El Departamento del Huila inició encuentros con empresarios italianos que llegarían a la región para desarrollar temas en transferencia de tecnología para café y frutas, y conocimientos en turismo.

El representante de la firma Italam, Darío Garbarino, y el gobernador Carlos Julio González, sostuvieron un encuentro sobre las potencialidades y los beneficios que la región ofrece a los inversionistas y, en contraparte, el desarrollo tecnológico y experiencia turística de Italia para productores y empresarios huilenses.

“Estamos acompañando la empresa en Colombia para hacer joint venture (la unión de dos o más empresas con el objetivo de desarrollar un negocio o introducirse en un nuevo mercado) en el sector industrial con productores de acá, agregando la tecnología de allá para construir una empresa más grande acá y más grande para la gente de allá”, para producir con miras al mercado colombiano y a la Alianza del Pacífico y Estados Unidos, detalló Garbarino.

“De concretarse el acuerdo, habría un intercambio tecnológico desde Italia, pues este posee toda la tecnología desde la siembra hasta la mesa; “no tenemos tierra, no tenemos productos, no tenemos un grano de café, pero tenemos los mejores tostadores; no tenemos nada de chocolate, pero tenemos quienes lo saben hacer. Ese es el concepto”, explicó.

En turismo

El otro sector al cual le apuntan es al turismo, pues el país itálico tiene una historia única en el mundo por los años que sus atractivos tienen; y en tal sentido, recordó que sólo Venecia recibe más de 30 millones de visitantes por año.

“Tenemos toda una industria hotelera y muchos defectos, pero sabemos cómo se recibe a la gente; la comida italiana, el vino italiano tienen una reputación en el mundo que es única y creo que se justifica esto”, manifestó.

Para Juan Sebastián Gutiérrez , director de la Oficina de Competitividad y Productividad, este es un primer acercamiento con esta organización y dejó en claro que el objetivo es traer inversión “importante y necesaria” para el desarrollo productivo y económico del departamento del Huila.

Mientras Italia es un país líder en la transformación de alimentos, Colombia, y particularmente el Huila, pueden complementar esa tecnología italiana con materias primas de la región, dijo.