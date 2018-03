El fenómeno del Running se toma Neiva

En los últimos años el running ha dejado de ser un deporte de minorías para convertirse en una tendencia deportiva. Sus múltiples beneficios para la salud, tanto físicos como mentales, han hecho que cada día más personas que tienen interés por mejorar su condición física, lo adopten como un estilo de vida.

Neiva no es la excepción; el ánimo de sus habitantes por reducir riesgos de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y otras enfermedades, es cada vez más notable. En las mañanas, entre 8 a.m. y 11 a.m., se pueden observar adultos y jóvenes que acuden a las calles y rutas naturales de “la capital del Río Magdalena” para practicar dicha actividad y vivir la experiencia de correr alrededor de sitios históricos, musicales y culturales.

Incluso, la ciudad cuenta con “La carrera Bodytech 10k”, una carrera de calle de gran prestigio en los circuitos del running. Dicha carrera es la competencia deportiva más importante de running en Neiva y recorre varias ciudades importantes de Colombia como Bogotá, Ibagué, Cúcuta, Barranquilla entre otras, con la participación de importantes deportistas del running.

Por su parte, la corredora huilense Paola Fierro, quien ha sido ganadora de importantes certámenes como la Maratón de Miami 2014/2017, donde se ubicó como la mejor colombiana en las últimas dos ediciones con un tiempo de 3:01:18, al igual que en la Ultra Trail Chicamocha Canyon Race de 2017, donde ocupó la primera posición con un tiempo de 39:24:02, recomienda que se debe hacer actividad física moderada durante al menos 20 minutos todos los días de la semana ya que esto aumenta la esperanza de vida y previene un sinnúmero de enfermedades cardiovasculares y de presión.

Muchos colombianos como Paola Fierro, quien además es patrocinada por la marca deportiva Under Armour, tienen el deseo de participar en maratones a nivel nacional e internacional, aunque para tener éxito en este tipo de eventos, es necesario tener un adecuado entrenamiento, así como un buen calzado para evitar cualquier tipo de lesión.

“A la hora de correr por cualquier tipo de terreno recomiendo a los corredores un calzado que se adapte a sus necesidades, es decir, no solamente buscar diseño sino también funcionalidad y ligereza”, afirmó.

Aprovechando que se aproxima la versión 2018 de la carrera Bodytech 10k en Neiva, Fierro aconseja usar un zapato con copa de talón que amortigüe el impacto en cada pisada y una plantilla que evite el crecimiento de bacterias e impida los malos olores;“ estas son las propiedades que personalmente busco y aconsejo para disfrutar de cada kilómetro corrido”.

De igual manera, afirmó que el propósito de estas carreras no solo consiste en motivar las prácticas deportivas o un estilo de vida saludable en los colombianos, sino también “aprovechar estos escenarios para mostrarle al mundo la magia de la región, su gente, y los paisajes más bellos del Huila”.