El cuidado de la casa común (III)

En Carta Encíclica Laudato Si, del Santo Padre Francisco, encontramos la Oración por nuestra tierra, la cual será la fuente del presente escrito: “Dios Omnipotente, que estas presente en todo el universo y en la más pequeña de las criaturas…” efectivamente el que todo lo puede y el todopoderoso, que tiene el don de la ubicuidad, por lo que puede estar presente en todo el Universo, ese poderoso que tiene en cuanta a las pequeñas criaturas y que nosotros humanos, nos creemos con poder para ni siquiera tener en cuenta a los seres del mismo tamaño o superior, con menor razón a los más desvalidos y los de menor tamaño.

Estamos segados por la envidia y el egoísmo reconcentrado, que no podemos seguir el ejemplo de Dios y tener en cuenta a los de nuestra misma especie, menos a las pequeñas especies, porque de éstas está rodeado el mundo, hay hermosas criaturas que conviven con nosotros el día a día, pero que nosotros no vemos o no queremos ver, pero que si quisiéramos observar la belleza y multitud de hermosos colores, solo tenemos que contemplar y a eso nos invita el que todo lo sabe.

Y la oración continua: “…Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe…” mira que belleza de texto, para repetirlo infinidad de veces, hasta interiorizarlo y sobre todo tenerlo como patrón de comportamiento humano, porque estamos a años luz y con pocas excepciones de llevarlo a la práctica, porque si hemos perdido la ternura para los nuestros, nuestra familia e inclusive con nosotros mismos, menos la tenemos con los otros que no están cercanos. Somos unos despiadados y con nuestro trato indigno, estamos causando daño a lo que Dios, nos entregó para que cuidáramos, el planeta y todo lo que habita sobre él, sin importar el tamaño.

Otra parte de la oración: “…Derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza…” Sorprendente mensaje, que nos invita a fortalecer el amor, puesto que estamos carentes de amor, de ternura y de perdón, de lo contrario no pasarían las cosas aterradoras que salen en los noticieros y periódicos.

La fuerza de tu amor, es el título de varias canciones, con letra de profunda, que invito a escuchar con interés, como la de Iván Villazón, “cuenta bien la historia que la vida y que era más bonita, dicen que los hombres trabajaban untados de cariño…” Otra canción con ese título de Marcos Witt: “A veces en mi soledad viviendo solo por vivir…”.

Consigan el texto de la oración Por Nuestra Tierra, imprímanla, léanla diariamente y llévenla a prueba.