El cuidado de la casa común (I)

En la Maestría en Educación, con énfasis en Evaluación y Gestión Educativa, adelantado en la USCO, en convenio con el Municipio de Neiva, dentro del Seminario I, en el módulo Los diagnósticos institucionales, con el Docente Aldemar Macías, ex secretario de Educación de Neiva, llegó a todos los estudiantes un documento valioso y que será referente en las siguientes columnas.

El escrito es la Carta Encíclica Laudato Si, del Santo Padre Francisco, sobre el cuidado de la Casa Común, que contiene 192 páginas. Documento hermosísimo, que hay leer y poner en práctica, por tantas lecciones maravillosas que deja en cada párrafo.

Retomando textualmente del documento el Cántico de las criaturas: Fonti Francescane (FF) 263 « Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba » Nos señala a nuestra tierra, como una hermana y a las hermanas se quieren, se respetan y se cuidan.

Pero además, expresa: “Nuestra madre tierra”, colocándola en un pedestal mayor, porque la lleva a nivel del ser que nos da la vida, ser que desde nuestro primer día, entrega todo, sin condición, sin pago alguno o sin esperar recompensa por ese doble trabajo que le ha asignado la sociedad, de madre.

Desafortunadamente, la mayoría de habitantes del planeta, no amamos la tierra, no le brindamos la atención que le damos nuestro cuerpo. Pareciese que la tierra no fuera nuestro hábitat, nuestra casa común, que hay que atenderla como lo hacemos con nuestros bienes materiales.

Nuestra casa, la cuidamos, aseamos y le hacemos mantenimiento de manera permanente, para que no se deteriore, pero esa misma actitud no se asume con la casa de todos, la tierra, que el Santo Padre Francisco, en cada una de sus líneas nos invita a respetarla, como lo hacemos con nuestra madre y hermanas.

Este texto, de la encíclica, invita sin duda a reflexionar profundamente, para no causarle perjuicio a nuestra amada tierra:

“Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes”.