“El crecimiento en Neiva es exponencial”: Flora Perdomo

Toda mi vida pública la he hecho al lado del Senador Rodrígo Villalba, con quien me une una gran amistad, además de la admiración por su trabajo político reconocido nacionalmente. Con él hemos integrado un equipo que ha llevado obras, proyectos y realizaciones a todos los municipios. En estos aspectos insistimos mucho, porque suelen aparecer personas que pretenden mancillar nuestra honra, con el único propósito de crear confusión y generar ideas equivocadas en la gente.

La dirigente política dijo que en todas y cada una de las reuniones a las que asiste, hace especial énfasis en el trabajo que ha cumplido en el Congreso, pero también al hecho de integrar y hacer parte de un equipo de trabajo que no tiene cuestionamiento y que ha mostrado resultados toda la vida. “Insisto. Mi actuar ha sido público, nuestra hoja de vida y trayectoria es limpia, sin tacha.

No damos abasto. Tengo una agenda que supera las veinte reuniones diarias y ello ha colapsado nuestra capacidad para poderlas cubrir todas. Nos ha tocado acudir a los amigos para que nos apoyen llevando nuestra vocería para que presenten los resultados de nuestra gestión y las propuestas que se sustentan en la defensa de la región, el sector agropecuario, la mujer, la niñez y el medio ambiente. La campaña se nos ha desbordado, el crecimiento ha sido exponencial”, resaltó Flora Perdomo Andrade.

Hemos realizado una campaña rodeada de la gente, presentando lo que queremos hacer y haciendo entender a la comunidad las funciones que cumple un congresista”, explicó la dirigente que aspira por el partido Liberal. Difícil La dirigente política reconoció que en este proceso electoral se ha percibido niveles de apatía de la gente, pero que ante esta situación ha salido a relucir la sensatez y la inteligencia de las personas para comprender que no todos quienes ejercen la actividad política son malas personas. “Esta campaña ha estado marcada por el reclamo ciudadano a sus dirigentes, eso es innegable.

La gente también ha entendido que no todos los dirigentes somos personas malas, también hay muchos que servimos y cumplimos con nuestra función. Me desmarco por completo de los cuestionamientos. Agradezco a las miles de personas que nos han recibido con cariño y aprecio, que reconocen lo que hacemos, eso ha sido muy importante para seguir adelante y enfrentar la etapa final y definitiva en esta campaña que no ha sido fácil.