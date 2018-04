El caso Santrich

Ante la ausencia de verdaderas propuestas, la derecha latinoamericana esta reciclando viejos conceptos politicos, como “la combinacion de todas las formas de lucha”, por eso, vemos como promueven grupos armados y violencia hacia sus opositores. Pero basicamente han fortalecido la alianza explicita entre el poder judicial, las fuerzas militares y los medios de comunicación, para la espectacularización de los procesos judiciales y acciones policiales, judicializando el debate politico, tal como ha sucedido en Brasil y Argentina, por ejemplo. y ahora en Colombia. En la detención de Jesús Santrich, la derecha ha combinado acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado, de forma tal, que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba.

El objetivo: lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción.y ya todo el mundo lo considera culpable, sin saber de que. El uso de las leyes como instrumento con objetivos políticos concretos es lo que se llama lawfare, vocablo que conscientemente tiene orígenes en la palabra guerra, porque de eso se trata: de desatar una verdadera guerra en contra de líderes políticos democráticos y populares, buscando desgastar su imagen pública e incluso inviabilizar su participación política mediante acumulación de sospechas y de procesos judiciales. Es el uso indebido de instrumentos jurídicos o de instituciones como la Fiscalía, para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político.

El conflicto armado motiva la construcción de un proceso de paz que es una solución política como lo que debe ser. Sin embargo poco a poco, vemos como la implementación de estos acuerdos empiezan a ser decididos por los jueces, o al menos son fuertemente condicionados por decisiones judiciales. La lucha política transferida de la esfera política al ámbito judicial, con lo cual la dimensión jurídica de la acción social y de la política pública adquiere un mayor peso. El avance de la derecha en los sondeos electorales, parece avalado por la Justicia y apoyado por el poder económico que impulsa sus medidas económicas regresivas y que ha colocado un fiscal de bolsillo, para cubrir sus intereses.

En el caso de Santrich, es una acusación de un delito de conspiración. Es decir, ejecutado íntegramente en Colombia por una persona ciega que habitualmente está en Bogotá. Se trata de un delito que según dice el fiscal comenzó a ejecutarse en mayo de 2017 y continua ejecutándose. Así las cosas, llama la atención que la Policía Nacional y la Fiscalía no tuvieran conocimiento sino las autoridades de Estados Unidos. Además, no podemos dejar pasar que se trata de una persona que permanentemente está acompañada por miembros de la Policía de la Unidad Nacional de Protección y que se lo pasan en reuniones con el gobierno e instituciones internacionales. La cosa suena a montaje, lo que no ha impedido que todos los buitres pidan su extradición.