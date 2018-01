Educando mediante la solidaridad

Una de las consignas del actual Gobierno Departamental ha sido la educación, no solo mediante inversiones de infraestructura, también mediante la gestión social y es en esa coyuntura la que ha dado nacimiento al programa Librotón, liderado por la primera dama del departamento, Myriam de González.

Desde su inicio en el 2016, el programa ha ido a los lugares más apartados de la geografía opita, entregando cuadernos, libros, lápices, ropa, calzado, maletines, instrumentos musicales y deportivos, beneficiando a 42.000 menores de diferentes municipios.

Precisamente la Primera Dama habló con OPANOTICIAS sobre el balance del programa social en los últimos dos años, esto de cara al lanzamiento de la versión 2018 del Librotón.

¿Qué balance ha dejado el Librotón en los primeros dos años?

“Hemos visitado 320 instituciones educativas, 42.000 niños y niñas se han beneficiado de nuestro Librotón, hemos ido a los sitios más apartados de nuestra geografía huilense, niños que para llegar a las instituciones educativas necesitan de uno, dos o tres horas para llegar, lo hacen a pie, lidiando con cosas como el viento, la lluvia, el sol y sin zapatos, muchos se tienen que dirigir a clases descalzos, por lo que el balance de nuestro Librotón a 2018 es positivo, las metas las hemos cumplido gracias al apoyo de todos los huilenses”.

Myriam de González, Primera Dama del Huila.

¿Cómo se ha sostenido esta iniciativa?

“Esta campaña se ha sostenido con el apoyo de todos los huilenses, de la empresa privada, del ama de casa, de los estudiantes universitarios, porque nos hemos encontrado con sorpresas de jóvenes que me siguen, que me han visto llegar pese a las inclemencias del clima, lo lejos que vamos, los internados que visitamos, doy fe y pueden ver que todo se entrega, que todo lo que me dan se entrega por lo que yo creo que ha sido un balance muy positivo”.

Llama mucho la atención saber que se han entregado además otros elementos como ropa, calzado deportivo, implementos deportivos o instrumentos musicales, ¿cómo ha sido la recepción de estos elementos?

“Cuando iniciamos con el Librotón en principio era solo el kit escolar, pero vimos las necesidades en donde hemos estado y a donde hemos llegado: los niños están sin zapatos, sin ropa o no tienen cómo transportar el agua en su recorrido hacia las instituciones educativas, entonces nos ha llegado ropa y en eso nos ha favorecido entidades como la Dian, así mismo nos han entregados instrumentos musicales, juegos didácticos y mesas de ping pong, incluso pudimos llevar camarotes en y almohadas en un internado de Colombia donde niños y niñas dormían en un hacinamiento, todo esto es lo que ustedes los huilenses nos han colaborado con todos estos elementos”.

El programa ha priorizado los sectores más apartados de la geografía regional.

Vemos que se llega mucho a sectores apartados, ¿cuál es el propósito con estas visitas?

“Ahí está la respuesta, llevamos este 2018 y no hemos parado porque en todo el año no hemos parado, lo otro es que en Neiva hemos estado en las Comunas, preferimos a los sectores apartados y no a las cabeceras, la finalidad es llegar a los niños que, así tengan 1.000 o 2.000 pesos no pueden comprarse un cuaderno, esfero o lápiz, la gente cree que solo trabajamos en enero pero yo vuelvo a mitad de año y vemos como los padres de familia nos hablan que no tienen cuaderno, se les acabó el esfero o los juegos y en eso hemos estado”.

¿Cuál ha sido la lección de vida más valiosa que le ha dejado el liderar esta campaña?

“Recuerdo que una vez llegamos a Aipe, a 4 horas del casco urbano, llegamos a una escuela y teníamos problemas para llegar porque había un derrumbe, también camino de la mano con el Ejército y la Policía, con ellos transportamos las cajas pesas y llegamos a pie, cuando los niños me vieron, ellos también fueron a ayudar, algunos de ellos dijeron que eran el mejor día de sus vidas, eso me reconforta, me llena y me hace regresar”.

También se destaca la entrega de ropa escolar, ¿de dónde viene la ropa?

“No solo le damos a los niños, también a los padres de familia, a las mamás porque, quiero contarles que mandé una carta a la Dian y fui favorecida y me entregaron cajas con zapatos, ropa interior, camisetas, camisa, tenis para los señores, yo hago un kit para ellos y cada vez que llego, se les entrego su kit para los padres de familia, todo esto lo he caminado gracias a la Dian”.

Sin importar las vías o el clima, el Librotón ha llegado a todos los rincones del Huila.

¿Qué meta se ha trazado el Librotón para el 2018?

“Las metas que nos hemos trazado, es el de llegar más lejos y aun a más niños y yo sé que lo voy a lograr porque esto es sensibilizar a los huilenses, no es ir y dejar el kit tirado, muy fácil sería para mí dejarles los kits a los alcaldes y que ellos los repartan, no, yo no dejo ni un kit sin no se lo entrego personalmente a un niño en sus manos y a sus padres de familia; de paso, he caminado de la mano con los alcaldes de los municipios y las Primeras Damas locales, ellos cumplen un papel muy importante y fundamental en mi recorrido, cuando ellos van conmigo, ellos me acompañan y vemos las necesidades de las instituciones educativas”.

Se viene el lanzamiento de la campaña este jueves, una invitación para que la ciudadanía opita participe

“Este jueves a las 9:00 de la mañana los invitamos a todo en la Plaza de Banderas, tendremos actos culturales, tenemos danzas de los niños, tenemos la compañía de la Fundación de Niños con síndrome de down que nos ha apoyado y esperamos apoyarlos porque necesitan de un apoyo necesitan de ser apadrinados y los podemos acompañar; los invito, no importa que llevemos un lápiz, un cuaderno o cosas en buenas condiciones…las personas que quieran ayudar pero no pueden asistir nos pueden llamar al 313 872 3594, nos mandan mensajes incluso de personas que no son del Huila”.