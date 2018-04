Edinson Amín Losada, cuestionó labor del Secretario de Medio Ambiente de Neiva

El cabildante que es presidente de la corporación municipal, aseguró que el secretario no está cumpliendo con el Plan de Desarrollo y con las expectativas de los ciudadanos.

El funcionario que fue citado por el Concejo de Neiva a un debate de control político, fue fuertemente criticado por la consecución de 5.400 millones de pesos para fortalecer el sector productivo agropecuario del municipio y la falta de palabra frente a la construcción de un Centro de Atención Animal o Coso, que como asegura el presidente de la corporación, se ha quedado en veremos.

Por su parte Cristian Camilo Polanco, secretario, indicó ante los concejales y asistentes que el desconocimiento ha sido una de las causas “Es una curva de aprendizaje que lamentablemente nos ha tocado a nosotros correr” y agregó “(…) Ese proceso se publicó el año pasado, la gente no tenía conocimiento y no se presentó y el proceso se declaró desierto” a lo que el cabildante se refirió como grave, pues considera que su cartera no publicitó el proceso de contratación, como lo indica la ley.

También recibió fuertes críticas porque aun no se ven los 5.400 millones a los que se comprometió con el agro “Esos $5.400 millones son una mentira, aún no existen y tampoco hacen parte de las arcas del municipio; sencillamente se evidencia que esto fue una mentira y finalmente nunca estén, jugando con la necesidad de la gente; a 145 caficultores, 140 ganaderos y 180 piscicultores, debemos manifestarles que se esfuma la promesa de poder acceder a estos recursos“, afirmó Edinson Amín Losada.

Así las cosas, el Concejo y en especial el presidente, rechazaron las explicaciones dadas por el secretario, que según él, dejaron ver la falta de compromiso y de gestión del titular de esta cartera.