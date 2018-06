Directora del Bienestar Familiar, preocupada por informe de Save The Children

La directora del Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Karen Abudinen, se mostró triste y preocupada por el informe de la organización Save The Children, en la que expresa que el país ocupa el tercer lugar con la tasa más alta de homicidios de niños y el quinto con el mayor porcentaje de niños desplazados.

Según el informe, las cifras espantan, porque las agresiones contra los niños, niñas y adolescentes son cada vez más frecuentes.

“Nos entristece muchísimo que seamos el tercer país del mundo con más niños muertos por homicidio, realmente es una cifra alarmante. Esta situación es preocupante, nos tenemos que despertar y no nos queremos dar cuenta de la importancia que tienen los niños en un país, ellos no son el futuro, son el presente y yo siempre lo digo, somos una sociedad enferma que no piensa en ellos tenemos que pensar en los niños del país”, sostuvo.

Durante el 2017 el ICBF adelantó 11.380 procesos administrativos para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, mientras que por maltrato (físico, psicológico y por negligencia) registró 10.858 casos.