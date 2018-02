Directivas de Universidad Cooperativa estiman negociaciones con Sindicato para reanudar clases

Por pausa en las negociaciones tras desacuerdo en el pliego de peticiones del sindicato de trabajadores de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) sede Neiva, continua el cese de clases en el álma mater.

El director de Asuntos públicos, Juan Carlos Velásquez, dijo que la Universidad siempre ha estado dispuesta a ser parte del proceso de negociación en el pliego que solicita la organización de trabajadores, pese a que el sindicato se levantó de la mesa de negociaciones en diciembre.

El director aseguró que “hoy no está en discusión las condiciones del pliego si no los términos legales de negociar o no ese pliego” refiriéndose a las normas legales de educación que indican la prohibición de paralizar las clases en la Universidad, además, las directivas no avalaron la jornada de huelga que completa ya una semana y la declararon ilegal.

El Sindicato de trabajadores de la UCC sede Neiva -que representa el 2% de trabajadores nacionales de esa universidad- solicitaron a las directivas a través del pliego de peticiones, un reajuste salarial así como la estabilidad laboral en los términos de sus contrataciones.

Sin embargo, para Oscar David Funez, director de la UCC sede Neiva, las peticiones “no tienen desde el punto de vista del pliego, una petición que vaya direccionada hacia la mejora académica o de los programas… hacia la evaluación de las consideraciones económicas que se deben tener para establecer los valores de matricula de cada uno de nuestros programas, como es que se comentó en algunos medios de comunicación, que es la causa por la cual hay este cese y que el sindicato se encuentra manifestando que es el objeto de su protesta“.

Tras desacuerdos y cese de actividades académicas, la Universidad entabló dos acciones de tutelas y con el Ministerio de Trabajo, un proceso para que se determine desde el órgano Nacional, el procedimiento para efectuar las condiciones de trabajo de los funcionarios y profesores de la UCC.