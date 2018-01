Diputada de Santander afirmó haber “rescatado” varios hombres de la homosexualidad

La diputada del departamento de Santander, Ángela Hernández, través de Twitter, subió una imagen en la que expresaba, “es una alegría compartir con hombres que algún día tuvieron confundida su sexualidad. Hoy gracias a Dios y su poder, han podido recuperar su identidad”

Algo que generó bastantes reacciones como la de la representante a la Cámara, Angélica Lozano que se expreso frente al tema diciendo “Ser homosexual no es una enfermedad, los colombianos debemos estar es pilas buscando solución a los problemas de verdad no a estar en estas ‘maricadas’ que solo buscan escándalo que no tienen contenido real distinto a poner temas faranduleros”, además afirmó que lo que está haciendo la diputada santandereana es una campaña politiquera a costa de los derechos de los homosexuales, con el fin de impulsar la candidatura al Senado por el Partido Conservador, de su esposo, Jefferson Vega.

Ángela Hernández, al parecer siempre ha estado en desacuerdo comunidad LGTBI, además ha participado en marchas para rechazar la cátedra de educación sexual en los colegios de Colombia y sostuvo que fueron los protagonistas de la foto, quienes le manifestaron que recuperaron su identidad y que eso fue un motivo de celebración.

La diputada, puntualizó en entrevista a Wradio, que el estado debería apoyar a quienes quieren dejar de ser homosexuales a través de las EPS y que debería hacerse prevención.