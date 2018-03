Denuncian nueva fuga de Petróleo en La Lizama

La comunidad dice que las dos nuevas fugas se dan en el mismo pozo 158, por su parte Felipe Bayón aclara, “Está ubicado cerca de 60 centímetros de distancia, que hace parte del mismo sistema de afloramiento, el cual está controlado”.

Y es que a pesar de que la multinacional dice que ya se encuentra controlada la emanación de petróleo, los habitantes de estas zonas se encuentran muy preocupados por los daños que son irreparables. Adicional a esto, según algunas declaraciones al medio Vanguardia Liberal, indicaron que cerca a la 1 de la mañana, escucharon fuertes explosiones cerca a La Lizama.

Mientras tanto, diferentes organizaciones ambientales piden la renuncia del ministro Luis Gilberto Murillo por posible negligencia, también piden sanciones ejemplares para Ecopetrol y la no realización de Franking en Colombia, “Esta claro que lo ocurrido en Santander no es por Fraking, pero también esta claro que de la extracción de petróleo hay muchas desventajas para el ecosistema y a eso sumémosle que ahora quieren sacar los cunchos, no va a quedar tierra buena”, Santiago Arias, ambientalista.