“Democracia”, ¿La palabra que perdió su valor en Colombia?

Cuándo busqué su significado en “San Google”, esto fue lo que encontré: (Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes).

Pero esa definición no podría estar más alejada de la realidad, y es que para las pasadas elecciones, hay infinidad de denuncias de personas que vendieron su voto a los “honorables candidatos” de los diferentes partidos, esos mismos que se dan baños de pureza al decir en sus discursos, “Gracias a todos los que decidieron apoyar de forma voluntaria este proyecto”, pero qué tan cierto es eso de ¿“voluntaria”?

Para no ir más lejos, me puse a investigar de esta situación en la ciudad de Neiva y sus alrededores, y resulta que más de uno habló de forma consciente pues ya no es tabú la compra de votos, al parecer, ahora es más normal de lo que se cree.

En mis recorridos de las mañanas he tenido la oportunidad de tomar taxi, uno de ellos me contó que le pagaron 120 mil pesos el día para ir a llevar a los sufragantes de un político de la ciudad, de hecho, que ese fue el negocio de la mayoría de taxistas, ser contratados para recoger en las sedes de campaña a los ciudadanos que de manera “voluntaria” irían a dejar su voto. Algo parecido a lo que ocurrió con Merlano en Barranquilla, solo que acá no les daban esos 5 mil pesitos como “auxilio de transporte”, sino que les tenían el transporte, un bonus, dirían muchos.

Ese mismo hombre me contó que ya a punto de finalizar la jornada, le ofrecieron 40 mil pesos para votar por dos candidatos del partido Liberal. Pero este no es el único caso, según un campesino del sector de Rivera, recibió un mercado y otras “cositas” por votar por un candidato del Centro Democrático.

Realizando las averiguaciones me entero de que esta práctica es más común de lo que parece en la región Huilense, acá la política manda la parada, no entras a una entidad pública por meritocracia, no entras si no haces parte de esta “élite” del poder y menos si no tienes un padrino político. Acá, al parecer no sirve de mucho que tengas experiencia y una hoja de vida prometedora, si no vienes recomendado.

Luego me encuentro con un grupo de personas a quienes les pagaron por conseguir votos, ellos, residentes de la comuna 8, lo cuentan de manera normal, pues mencionan que así han funcionado las cosas desde hace muchos años. De hecho, ya cuentan con esa platica cada que hay que “ejercer la democracia”.

¿Y se acuerdan de los moto taxistas? ¿Esos de los que muchos se quejan por prestar un servicio ilegal?, pues uno de ellos también me contó que fue contratado por un honorable candidato del partido de La U para que durante la jornada electoral, llevara y trajera a sus votantes “voluntarios” a los que este muy amablemente les puso a disposición el transporte, quizá para no descontar el dinerito del voto.

Todos los personajes antes mencionados me piden no revelar sus nombres y mucho menos el nombre de sus candidatos pues saben que se meterían en graves problemas por exponerlos, también tienen un poco de miedo por las represalias.

Y es aquí dónde me asalta la duda, ¿De qué nos quejamos tanto, si somos la razón de que el país funcione de esta manera? Porque si bien sabemos que la política es un ente sucio y corrupto, nuestro accionar es el que nos lleva a alimentar las arcas de los que están en el poder, esos mismos que nos utilizan cada periodo electoral para lo mismo, somos como “prostitutas” a las que se les paga por “hacer el favor”.

Luego de que nos sentimos utilizados, rechazamos la situación, nos indignamos, y creemos que con decir, “así son todos, es que Colombia está jodida, eso nunca va a cambiar”, ya limpiamos la culpa, porque así funciona, finalmente es más fácil culpar a los demás antes que decir, “Una vez más le fallé a mi país”, y entre tantas personas que me dicen lo mismo, no puedo evitar sentir asco de la sociedad en la que vivimos, pues me doy cuenta de que como ciudadanos, siempre, buscamos justificar los errores y ahí sí le echamos la culpa a los “políticos cochinos”.

Hoy, después de ver inundadas las calles y las redes sociales de publicidad política pagada y otra puesta allí de manera gratuita por los cientos de habitantes que buscaban a veces de manera limpia y otras veces no tan limpia de persuadir a sus amigos, familiares y conocidos de votar por su candidato, ese que según ellos, es “honesto y diferente a los otros”, me queda un terrible sinsabor, pues está claro que le hemos permitido a ciertos sujetos que de manera abusiva nos metan su basura por los ojos.

Y trasladándonos a Barranquilla donde el mismo día de elecciones estalló un gran escándalo de corrupción que involucra al partido Conservador, donde se habló de pago de votos, subsidio de transporte, mercados, tejas, bultos de cemento e inscripción atípica de cédulas, la sorpresa fue la respuesta de la gente del común, “¡Que se dejaron pillar!, eso pasa en todo lado”.

Por eso es que la palabra “democracia” ya no es lo que significa, o quizá lo es para esas personas que de manera voluntaria, entregan por dinero su voto a personajes que tienen el mejor discurso ante una sociedad mojigata e hipócrita que de frente se muestra correcta, pero que ya en la intimidad de su hogar, es más corrupta que el “honorable senador o representante a la cámara” al que eligieron.