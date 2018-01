Delincuentes incendiaron vivienda en el barrio Los Guaduales de Neiva

Muy consternados se encuentran los vecinos de la familia Sáenz en el barrio Los Guaduales de la Comuna Cinco de Neiva, luego de conocerse que sobre la 1:00 de la mañana de este miércoles, inescrupulosos llegaron a la vivienda ubicada en la Calle 21a para iniciar una conflagración, sin importar que la familia estuviera descansando, aunque por fortuna todos salieron ilesos.

A través de sus redes sociales Sergio Sáenz, reconocido por su larga trayectoria musical en la región, dio a conocer la lamentable situación que deja cuantiosas pérdidas materiales : “Hago esta Denuncia Pública y que la mano de Dios caiga sobre las personas inadaptadas, inconscientes y maldadosas, lamentablemente hoy 3 de enero del 2018 siendo la 1: 00 am en el barrio los Guaduales de la calle 21a con 40 de Neiva; Personas inescrupulosas incendiaron la casa de mis padres, gracias a Dios no les pasó nada a ellos, solo fueron pérdidas materiales. Que el peso de la ley caiga en esas personas que obran de mal corazón, ya se adelantan las respectivas investigaciones pero lo que es cierto es que esto no quedará impune”.

El artista huilense agradeció a quienes han estado pendientes de la situación, mientras las autoridades ya evaluaron el sitio y adelantan las investigaciones pertinentes para que quienes causaron el incendio respondan.