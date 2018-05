¿Cuándo arrancamos?

El tiempo corre, sobre todo cuando se ejerce el poder. Pues sucede que estamos prácticamente a tiro de terminar esta administración municipal a la que se le deben haber pasado volando los 28 meses que ya se esfumaron y, con contadas excepciones, la tripulación no logró generar confianza entre los pasajeros; algunos auxiliares de vuelo no lograron siquiera encontrar la brújula, y entre las azafatas no faltó un trío de genio agrio y descomedido que ni con afeites y maquillajes logró esconder la miserable incapacidad para el ejercicio de su tarea y hasta la mala fe con que fingen cumplirle a su capitán el desarrollo del plan de viaje.

Ante algunos iniciales escándalos y como si fuera por extender una cortina, hace unos meses el piloto pidió la renuncia de sus colaboradores y, cuando esperábamos un relevo en el equipo que indicara que efectivamente nos enrumbaríamos hacia un destino despejado, todo quedó en aceptar alguna dimisión presentada días antes e intercambiar piezas secundarias sin lograr agilizar el viaje, y aún seguimos parqueados en la cabecera de la pista.

Ante señalamientos, quejas, reclamos y frustraciones el mensaje oficial es “Vaya denuncie ante la Fiscalía”. Y frente a propuestas ciudadanas, “No hay plata”; pensando que con eso ya cumplieron las obligaciones ordenadas constitucionalmente por decenas de miles de esperanzados electores.

Tanta pereza y/o incapacidad no pasa desapercibida y para la muestra un botón: Señalan las autoridades de la planeación y las estadísticas nacionales, que Neiva ha encaramado sus cifras de desempleo hasta tocar las nubes, superando ampliamente los promedios ya de por sí graves del país, haciendo de nuestro municipio un hervidero de hombres y mujeres de todas las edades que llenan los cruces semafóricos como malabaristas, payasos y saltimbanquis; los andenes y parques con cocinas ambulantes; las calles y avenidas con el ilegal mototaxismo y todas las latitudes asfixiadas por una cáfila de ladrones y raponeros criminales que hasta con puñal o pistola atracan a cualquier hora a pesar de los innegables esfuerzos de la policía.

Entre tanto, pequeños y medianos empresarios reventados o a punto de reventarse, ven sus perdidos esfuerzos ante la quiebra inminente, generando menos deseos de invertir, mayor desempleo y más familias empobrecidas o arruinadas.

Pero eso sí, propalan discursos y oratorias sobre desarrollo y generación de oportunidades tratando de rellenar con verbo el alma y los huecos viales de Neiva, mientras el desempleo sigue triturando la comunidad, dizque porque aquí la administración no encuentra una fábrica metalmecánica, no existe una empresa que monte un sistema de comunicaciones o una para potabilizar adecuadamente nuestra agua. Aquí quien quiera acceder a un derecho comercial, necesita la impronta o la autorización paisa.

Ahora resulta que el empresario local o regional huele a ladrón, es corrupto, un falto de competitividad que solo sirvió para poner los votos. Pero, eso sí, aquí paga impuestos, mueve la escasa economía comercial, cofinancia la nómina oficial, aguanta casi con heroísmo el chaparrón de sus costos operativos.

Si la filosofía municipal es supuestamente ahorrar unos millones a costa del subdesarrollo o desempleo que empuja al hambre, la informalidad, la inseguridad y la desesperanza, vale cuestionar la validez de que estamos en un gobierno cuya razón es la gente.

Neiva sigue pareciendo un avión esperando la orden de despegar. ¿Cuándo arrancamos?