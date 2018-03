Cristina Fernández enfrentará juicio por encubrir a terroristas

Un juez argentino elevó a juicio oral a la ex presidenta, a su excanciller Héctor Timerman y otros once imputados.

Así lo estipuló el tribunal por medio del magistrado federal Claudio Bonadio, en contra de Cristina Fernández, por su presunto encubrimiento a un grupo de iraníes acusados de atentar contra una mutua judía en 1994.

Por ahora la investigación avanza y no se tienen muchos detalles, la ex presidenta no se ha pronunciado frente a esta situación.

La ex mandataria no terminó muy bien su mandato fue acusada de varios actos de corrupción y de querer amarrarse al poder del país argentino. Por ahora ella trabaja en su defensa y en limpiar su nombre como lo aseguran sus aliados.