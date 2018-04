Corpehuila rechaza muertes de periodistas ecuatorianos

Jose Ignacio Valencia, presidente de Corpehuila expresó su indignación tras el fallecimiento a mano de disidentes de las FARC, de los tres periodistas ecuatorianos “Asesinados vilmente en la frontera colombo ecuatoriana, su muerte sin condena para sus victimarios, nos deja a todos a oscuras frente al conocimiento de la verdad”.

El líder pidió garantías al Gobierno colombiano frente a la libre expresión de prensa, pues asegura que los periodistas amenazados no pueden seguir trabajando con la libertad de poder entregar los resultados de sus investigaciones a su público “El temor no deja trabajar y los periodistas asustados no podemos ejercer nuestra labor”.

Además indicó que tres periodistas huilenses se encuentran actualmente amenazados y dijo que a nivel nacional, este departamento a entregado víctimas mortales, “Por eso hacemos presencia frente a tal lamentable hecho, porque sabemos lo grave de esta situación”.

Este pronunciamiento se une al de muchos periodistas a nivel nacional e internacional, que se solidarizan por esta tragedia que hoy enluta a la prensa.