Contraataque a lo Cabal

Luego de que Gustavo Bolivar, el jefe de prensa de Petro, quien además es guionista y periodista – escritor de series como pandillas, guerra y paz o Sin senos no hay paraíso- contara en la emisora W Radio, precisamente en un debate con Maria Fernanda Cabal, que esta representante a la Cámara por el Centro Democrático había ganado el premio “Buitre revelación”, un reconocimiento que se le hace al peor político cada año en el marco de los Premios Carroña, Cabal no se aguantó la distinción que eligieron los colombianos por internet y sin ánimo de no quedarse atrás en las redes sociales ni con ese “título”, lanzó hace pocos días los Premios Mamerto.

Para Gustavo Bolívar y para muchos colombianos resulta obvio compartir la idea que la fiel seguidora del partido de Uribe merece el reconocimiento que bien le caló.

Con tan “amplios conocimientos de historia mundial”, como creer que la Unión Soviética aún existe o que la Masacre de las bananeras, fue un simple mito que surgió en la gran obra Cien Años de Soledad de nuestro nobel Gabriel García Márquez, no fue suficiente como para rematar con su voz desdeñosa, mirada seca y carácter soberbio (que es más un copiar y pegar mal hecho del propio Álvaro Uribe) cuando se retiró con el jefe y los pollitos del Centro Democrático, del Congreso de la República: gritarle a las familias víctimas del conflicto que fueron allí a la cesión para ser escuchados, la frase que enmarcó en defensa del senador Uribe “estudien vagos”.

No importa lo que sientan los demás, ni por respeto escuchar la necesidad de conocer y reconocer los problemas sociales para Maria Fernanda Cabal.

Ahora, la congresista quien creó los premios “El Mamerto del año” en un acción de contraataque a los premios Carroña, en plena jornada de campañas para elecciones, demuestra que es una política de cero aprecio ante una crítica real de la dinámica, en este caso de estos premios, que resaltaron irónicamente los malos procedimientos de aquellos funcionarios del estado, como ella; y si es necesario, también, demostrar con cabalidad más ignorancia y atropello ante las figuras ideológicas o políticas que no compartimos, descalificar a las demás posturas con modificaciones en la historia, pasar por alto los deberes sociales del Estado -como escuchar a las víctimas- irse del congreso para evitar cesiones, lanzar campañas por redes sociales para fomentar la desinformación o hablar más bien calumniar a los demás candidatos presidenciales o al congreso de los otros partidos, por la radio, el ejemplo es… Maria Fernanda Cabal.