Consternación por asesinato de líder social en Buenaventura

Temístocles Machado, quien había sido líder del paro cívico de Buenaventura en 2017, uno de los líderes más amenazados en el valle del cauca, fue asesinado por sicarios en su propia comuna, el pasado sábado 27 de enero, luego de treinta y cinco años en su lucha incesante por la defensa del territorio. Los delincuentes al parecer llegaron en una motocicleta hasta un parqueadero de su propiedad, donde le dispararon en tres oportunidades.

Machado fue un hombre que defendió el derecho ancestral al territorio; lucha que según sus familiares lo apasionó desde que inició la construcción de la Vía Alterna Interna aproximadamente en el año 2000.

La primera hipótesis del caso es que los móviles del homicidio están relacionados con el liderazgo de Machado, en la lucha por el territorio, especialmente por predios urbanos de la Comuna 6 del Puerto. La policía judicial recaudó la evidencia en el lugar de los hechos y continúa labores de investigación conducentes al esclarecimiento del caso.

Antes de su muerte el líder social denunció que había sido víctima de amenazas en varias ocasiones, “a mí me han llegado amenazas directas, me han dicho que baje la guardia, que no me meta en las cosas, me han mandado gente a decirme que me valla de aquí, desde paracos hasta mensajes anónimos”

La administración distrital y departamental dispuso el pago de recompensa por información pertinente y útil para la investigación y la identificación de los responsables, hasta de veinte millones de pesos ($20’000.000). Además, la Fiscalía habilitó las líneas telefónicas 318-8278161 y 350-2726522 para recibir información directa sobre los hechos.

“Conocemos de primera mano la trayectoria de Temístocles, quien ocupó el cargo de presidente de las juntas de acción comunal de los barrios Oriente e Isla de la Paz. Es lamentable que su vida haya sido arrebatada de esa manera y confiamos en que los entes competentes harán todo lo posible porque quienes cegaron su existencia sean capturados”, expresó el alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres.

Durante dos días se llevó a cabo la velación del cuerpo de Temístocles Machado, en donde su familia, amigos, líderes sociales y la comunidad de Buenaventura, despidieron a ‘Don Temis’, en medio de un acto conmemorativo que incluyó una eucaristía, música folclórica y una marcha que llegó hasta el cementerio Católico Central, donde fue sepultado.

La investigación del homicidio fue priorizada y cuenta con un equipo de fiscales e investigadores dedicados al esclarecimiento de los hechos.

En 2017 y lo que va corrido de 2018, se han registrado 101 homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, políticos y comunales; de estos, 10 se han registrado en el departamento del Valle del Cauca. De los 101 casos, 42 han sido esclarecidos.