Conozca que son las listas abiertas y cerradas al Congreso  

La lista abierta es con voto preferente, en el cual usted podrá elegir no solo el partido político de su preferencia, sino también un candidato en particular dentro de este grupo, quien estará representado por un número impreso en el tarjetón. De esta manera obtendrán una curul los candidatos que alcancen un mayor número de votos al interior de sus partidos; los partidos políticos son quienes tienen el poder para decidir quién hace parte de la lista y cuál es el orden de los candidatos dentro de la misma.

Cuando los partidos o movimientos decidan presentar una lista con voto preferente, el elector puede escoger entre votar por un candidato o sufragar únicamente por el partido o movimiento político de la lista. En este último caso (que el elector marque la lista, pero no señale ningún candidato en particular), el voto se computará a favor del partido o movimiento político, pero no incidirá en el orden de los candidatos.

La lista cerrada es con voto no preferente, en donde el partido o movimiento político inscribe una lista en la cual el elector solo vota por la respectiva colectividad, simplemente marcando el logo del partido político, sin tener en cuenta el orden de los candidatos inscritos.

En este caso, la asignación de curules se hará dependiendo del orden de inscripción que tenga internamente la lista del partido y los votos alcanzados.