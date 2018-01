Conozca las normas que rigen la publicidad electoral en Colombia

La propaganda electoral, la realizan los partidos, movimientos políticos, candidatos a cargos de elección popular y las personas que los apoyan, con el fin de obtener apoyo electoral, sometiendo las propuestas a consideración de los ciudadanos, con el fin de que tengan alternativas políticas, más que posicionar un nombre o un grupo, debe exponer los programas e ideas para movilizar a la ciudadanía y conseguir apoyo popular.

La propaganda electoral en espacio público solo se puede realizar dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de la respectiva votación

El CNE, específica que no podrá colocarse publicidad exterior visual a 200 metros de distancia de los bienes declarados monumentos nacionales, sobre la infraestructura, tales como postes de apoyo a las redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas y cualquier otra estructura de propiedad del Estado.

Los alcaldes deben señalar los sitios públicos autorizados para fijar esta clase de propaganda, con previa consulta con un comité integrado por representantes de los diferentes partidos, movimientos o grupos políticos que participen en la elección a fin de asegurar una equitativa distribución.

Cada alcalde en su municipio puede determinar mediante decreto, si está permitida o no, y se debe cumplir con los principios generales del acceso equitativo de los partidos, movimientos políticos y candidatos, a la utilización de estos medios.

Es posible que en los vehículos de servicio particular se ubique propaganda electoral aún cuando se encuentren destinados al transporte escolar, cumpliendo los siguientes requisitos: Que tenga lugar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de las elecciones, que el dueño del bien privado autorice su instalación y que se respeten los límites del número de afiches que los Alcaldes y Registradores Municipales hayan establecido para el efecto, indicó el Consejo Nacional Electoral.

No existe impedimento alguno para que un ciudadano instale un mural en sitios cercanos a las sedes de la administración local, dado que la ley colombiana no establece zonas vedadas para la publicidad electoral, no obstante, las autoridades municipales podrán expedir normas de carácter policivo que lo restrinjan.

La publicidad en prendas de vestir, tales como camisetas, gorras, ropa deportiva que hagan alusión a una campaña electoral no pueden vestirse en espacios públicos antes del tiempo reglamentario.

Registradores y alcaldes municipales podrán ajustar el número de vallas, afiches y elementos publicitarios destinados a difundir propaganda electoral y señalarán los sitios públicos autorizados para fijar esta clase de propaganda, con previa consulta al comité integrado por cada representante de los diferentes partidos.