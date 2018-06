Con más de 8 millones de votos, Gustavo Petro también gana

Con 8.030.754 de votos, el candidato progresista le da la vuelta a los resultados y ratifica que no se siente derrotado, pues considera que los ciudadanos que hoy decidieron apoyarlo, son personas libres sin miedos y que no comen cuento “Cuál derrota. Ocho millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno”, expresó que por ahora no serán gobierno pero deja abierta la posibilidad a seguir trabajando por una Colombia Humana.

A esto de debe sumar el voto en blanco que representó 807.945 votos (4.20%), es decir, cerca de 9 millones de colombianos que no comparten las políticas del uribista que hoy se convierte en el nuevo presidente de Colombia.