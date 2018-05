Con juveniles, Huila debuta en la Copa Colombia ante el Bucaramanga

Este jueves al final de la tarde el Atlético Huila comenzará su participación en la Copa Colombia enfrentando al Bucaramanga, en juego por la tercera ronda.

Pensando en este partido el cuerpo técnico ha dispuesto un grupo de jóvenes jugadores, acompañados de 5 de experiencia que no han tenido continuidad en liga.

“Necesitamos darle juego a los que no vienen participando, no queremos arriesgar nada a lo que supuestamente son los once titulares, la idea es la misma, lo que vamos a intentar va ser lo mismo que intentamos siempre con el equipo titular”, manifestó Néstor Craviotto, entrenador del cuadro opita.

Pensando en ello han sido convocados los siguientes jugadores: Aldair Quintana, Andrés Dussán, Hernán Hernández, José Pérez, Jean Carlos Pestaña, John Lozano, Kevin Lara, Davison Lemus, José Leudo, Juan David Rodríguez, Freyn Figueroa, Andrés Amaya, Deyman Cortés, Franco Boló, Jorge Ramos, Manuel Isaza, Kevin Agudelo y Luis Vanegas.