Comunidades Negras, Afro, Raizales y Palenqueras, a elegir sus delegados

La Gobernación del Huila convocó a todas las personas interesadas en la elección de delegados a la Comisión Consultiva Departamental para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Huila, a participar en la jornada que se cumplirá el martes 31 de julio próximo en Neiva.

La elección se llevará a cabo ese día a las 10 a.m. en el despacho de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario, en la Gobernación del Huila, dicha convocatoria está fijada en el cumplimiento de los Decretos 3770 de 2018 y 1066 de 2015.

Según el llamado, podrán participar las diferentes expresiones organizativas de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el Huila.

Estas organizaciones deberán estar registradas en la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior.

Además, deberán portar la circular actualizada de 2018 que les acredita como organizaciones afro, así como la delegación de la respectiva organización a la que pertenecen.

El período de los nuevos delegados ante la Comisión Consultiva Departamental será de tres años.

Para su participación, las personas interesadas no deberán encontrarse incursas en ninguna de las causales de incompatibilidad e inhabilidad establecidas en la Ley, no tener antecedentes fiscales, disciplinarios ni judiciales, y no tener antecedentes de medidas correctivas.