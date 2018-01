Cómo saber si fue elegido para ser jurado de votación el día de elecciones

Los jurados de votación, son los ciudadanos que en representación de la sociedad civil, atienden a los votantes el día de las elecciones.

Tienen tres cargos: presidente, vicepresidente y vocal; el presidente de la mesa recibe el documento de identidad de los ciudadanos y lo verifica en el formulario E-10, el vicepresidente registra a cada elector en el formulario E-11, el vocal entrega la tarjeta electoral al sufragante, los otros tres jurados son suplentes que deberán estar pendientes de vigilar la urna, ayudar al sufragante en caso que sea necesario, y entregar el certificado electoral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un software que permite realizar un sorteo electrónico de los jurados. Esta herramienta se nutre con las listas de ciudadanos que remiten las empresas públicas y privadas, las instituciones educativas y los partidos y movimientos políticos. El sorteo se realiza en forma aleatoria para garantizar la heterogeneidad de la filiación política y así brindarle transparencia al proceso electoral.

Los ciudadanos pueden saber si fueron designados como jurado de votación verificando los listados que se publican en lugares públicos como alcaldías o sedes de la Registraduría. En Bogotá los listados se pueden consultar en la Plaza de Bolívar, en el edificio de la Alcaldía Mayor, o puede digitar su número de cédula en la página Web www.registraduria.gov.co.

Para verificar los horarios y los lugares donde puede asistir a las capacitaciones, que son de carácter obligatorio el ciudadano debe dirigirse a la Registraduría Municipal, Especial o Distrital donde fue seleccionado como jurado de votación, serán capacitados a través de las charlas presenciales que organiza la Registraduría en cada uno de los 1.102 municipios del país, las cuales tienen una duración promedio de dos horas y se programarán con antelación.

En algunos casos el lugar donde se prestará el servicio puede quedar retirado de su lugar de residencia, teniendo en cuenta que hay puestos de votación ubicados en zonas no residenciales, sin embargo, no se podrá cambiar el lugar asignado.

Código Electoral dice que “El cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación y la notificación de tales nombramientos se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista respectiva”. En consecuencia, el no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es importante que todos los ciudadanos verifiquen en los listados que se fijan en lugares públicos si fueron seleccionados para este servicio.

Los ciudadanos seleccionados como jurados de votación, tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, que puede hacerse efectivo frente al respectivo empleador dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de la elección.

Las personas notificadas y que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos, y si no lo son, a una multa equivalente hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.