¿Cómo hacer un buen balance de fin de año?

Cada vez que nos acercamos al cierre del año que se acaba, nace en nosotros una importante necesidad de hacer un balance de lo que fue el año el curso. Esta época inevitablemente nos invita y casi que nos obliga a hacer una reflexión profunda y una evaluación de cómo resulto nuestra vida en términos generales, con el fin último de poder aprender de nuestros errores, agradecer y valorar las cosas buenas y prepararnos para lo que sea que la vida nos traiga en el comienzo del nuevo ciclo.

Es casi como si estuviéramos en una empresa y tuviéramos que presentar a nuestro jefe el informe final del periodo para definir qué tan preparados y en qué condiciones estamos para pasar al siguiente nivel. En este caso, la empresa es nuestra vida, nuestro jefe somos nosotros mismos y el siguiente nivel es el 2018 y todo lo que viene con él.

Considero que diciembre es uno de los meses en los que más aflora la sensibilidad de las personas, tal vez por la magia que tiene o por todo lo que representa en términos familiares, es una época en la que nos sentimos vulnerables y sin darnos cuenta, aun espacios que parecen insignificantes, hacemos consciencia y somos capaces de valorar las cosas buenas que hay en nuestra vida. Además de esto, este mes en muchos casos se siente como si fuera la última oportunidad del camino, como una cuenta regresiva o un plazo que se vence el 31 de diciembre y nos obliga a echar para atrás la película y revisar en detalle que tanto hicimos, que y como lo logramos y que nos quedo pendiente por hacer.

Siempre será motivo de orgullo alcanzar las metas que nos proponemos, pero hay algo que es cierto cuando nos evaluamos y es qu debemos ser menos duros con nosotros mismos y aprender a entender que a veces, cuando no logramos alcanzar alguno de los objetivos, no es porque nos falte determinación o porque nos falten capacidades, si no porque no siempre se puede ganar, y por más ganas que tengamos de lograr algo, no siempre el viento sopla a nuestro favor.

Creo firmemente que los balances son un ejercicio muy sano, siempre y cuando los hagamos con tranquilidad, convicción y sobre todo, llenos de amor propio. No se trata de castigarnos y flagelarnos por lo que no logramos, si no por el contrario, se trata de convertirlos en una herramienta de retroalimentación con la que podamos determinar cuáles fueron nuestros errores de procedimiento y cómo podemos mejorar los aspectos en los que no nos fue muy bien, además es ideal para que logremos reconocer los patrones negativos que hemos ido repitiendo a lo largo del camino, ayudan a pensar con claridad cuáles son los cambios que deseamos hacer y sobre todo, nos invitan a aplaudirnos por todos los triunfos logrados durante el año.

Si para este 31 de diciembre, usted quiere hacer un balance de lo que fue su 2017 y de paso quiere empezar a sentirse preparado y animado para recibir el 2018 y todos los retos y oportunidades que seguramente traerá consigo, le recomiendo seguir 3 pasos facilísimos que encontrara a continuación.

Lo primero que debe hacer es concentrarse y hacer en su cabeza y si quiere, con papel y lápiz, un recuento de los grande momentos que vivió este año. Sus logros, sus mayores alegrías y todo lo bueno que considera que le paso. Luego, haga el mismo procedimiento con las situaciones que considero que fueron adversas para usted, escriba todos los momentos que le generaron penas y angustias, las situaciones en las que derramo algunas lágrimas y también todos los momentos en los que hubiera querido comportarse de manera distinta y por lo que tuvo que arrepentirse.

Cuando finalice este ejercicio, lea nuevamente y con detalle los momentos positivos, reviva cada uno de ellos y vuélvase a sentir como en ese momento.

Después, revise también con detalle todos esos momentos que no fueron positivos y trate de entender por qué sucedieron así. Muchas veces las cosas no son tan graves como las vemos, pero nos ahogamos en un vaso de agua de acuerdo a la perspectiva desde la cual las analizamos. Por eso hoy, que ya ha pasado el tiempo y que probablemente todo lo que usted ha escrito ya es cuestión del pasado, trate, como dicen por ahí “de ver los toros desde la barrera”, y analice de que manera usted habría podido lograr hacer las cosas diferentes, que errores cometió mientras las enfrentaba y que aspectos debe mejorar o fortalecer a la hora de ponerle el pecho a las adversidades.

Por ejemplo, si usted tuvo una gran pelea en la que subió la voz y abrió heridas en sus semejantes por las palabras que dijo, piense como tal vez si usted hubiera ejercido el autocontrol y no hubiera gritado, tal vez esa pelea en particular jamás habría pasado y simplemente se habría quedado en una discusión sin trascendencia.

Después de finalizar el primer paso, usted estará listo para continuar con el proceso del balance. En este punto debe plantearse una serie de preguntas, con sus respectivas respuestas, que le ayudarán a definir el rumbo del año que entra. ¿En que esta? ¿Para donde va?, ¿Qué debe hacer para lograrlo?, ¿Cómo puedo lograrlo?, entre otras, son interrogantes que le permitirán aclarar el panorama.

Divida sus objetivos por grupos, pueden ser personales, laborales, familiares, entre otros.

A cada una de las cosas que se plantea, deles una fecha límite, pues cuando esta no está bien definida, es cuando dilatamos nuestros proyectos, y recuerde que el tiempo es un recurso muy valioso y no es renovable.

La cosa quedaría más o menos así. Si su sueño es montar un negocio, sepa con claridad que debe hacer para lograrlo, cuánto tiempo se tardará para cumplir con estas exigencias, cuánto dinero necesita y como lo conseguirá y cuanto tiempo de vida va a darse para lograr este objetivo.