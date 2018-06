Comfamiliar presenta la Línea de crédito para cubrir actividades de turismo

“Los afiliados interesados deben presentar los siguientes documentos: Formato de solicitud de crédito, fotocopia de la cédula ampliada al 150%, los últimos tres desprendibles de pago, certificación laboral y cotización de la Agencia de Viajes”, así lo dio a conocer Martha Patricia Tovar, Coordinadora de Crédito.

El monto mínimo del crédito a financiar es de Medio Salario Mínimo Legal Vigente Mensual y el máximo de 90 Salarios Mínimos Legales Vigentes Mensuales y tendrán un plazo de hasta 60 meses (según monto aprobado).

“Nosotros tenemos convenios con agencias de viajes como Conexión y Turismo y Eventos VIP, para que nuestros afiliados puedan viajar a destinos nacionales e internacionales, lo principal es que tengan capacidad de pago”, así los expresó Martha Patricia Tovar, Coordinadora de Crédito de Comfamiliar.

Para mayor información pueden acercarse a la oficina de crédito de Comfamiliar en Neiva en la Calle 11 No. 5 – 63 primer piso o comunicarse a los teléfonos 8717442 y 8716146 extensión 3203 o en las Agencias en Pitalito en la Calle 5 No. 5 – 57 al teléfono: 8366158, La Plata en la Calle 5 No. 4 – 57, en la línea 8370020 y en Garzón en la Calle 8 No. 7 – 51 al teléfono 8334018.