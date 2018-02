Colombia enfrenta a Bahamas por la Copa Davis

este 2 y 3 de febrero el seleccionado colombiano de tenis, enfrentará a su similar de Bahamas por el Grupo I de la Zona Americana buscando avanzar en la Copa Davis, el torneo de tenis más importante de selecciones nacionales.

Este jueves 1 de febrero se llevó a cabo el sorteo de emparejamiento en el país caribeño, donde también se disputarán los partidos. Los emparejamientos quedaron de la siguiente manera:

Viernes

Haydn Lewis vs. Daniel Galán

Darian King vs. Alejandro González

Sábado

Darian King y Haydn Lewis vs. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah

Darian King vs. Daniel Galán

Haydn Lewis vs. Alejandro González

Los partidos podrán ser seguidos en Colombian a partir de las 8:30 am del viernes y las 8:00 am del sábado.