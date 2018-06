CNE aplaza decisión sobre curul de Antanas Mockus

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo Nacional Electoral, CNE, que practique varias pruebas dentro de la investigación que realiza por la supuesta inhabilidad del senador electo por el partido Alianza Verde, Antanas Mockus. Para el procurador Nicolás Yepes, delegado ante el CNE para los escrutinios del 11 de marzo, Mockus no estaría impedido para ejercer el cargo.

Por tal motivo, esta decisión se vería nuevamente afectada hasta tanto, los organismos no apliquen todas las pruebas pertinentes y se confirme si es verdad que en su momento Mockus renunció a la presidencia de esta corporación el pasado 19 de marzo, ocho días exactos después de su elección. Según el artículo 179 de la Constitución, no pueden ser congresistas quienes intervengan en gestión de negocios ante entidades públicas o celebren contratos con estas “con interés propio” o de terceros, esto, en un plazo de seis meses anteriores a la fecha de la elección.

La ponencia del magistrado del CNE, Bernardo Franco que proyectaría la inhabilidad de Antanas Mockus no cuenta con la votación necesaria para ser aprobada puesto que hay consejeros que no comparten la idea que el exalcalde de Bogotá no se posesione el próximo 20 de julio como senador.

Mientras tanto, ‘el profe’, recibe el apoyo de varias personalidades que sí quieren que Mockus haga parte de los congresistas que representarían a los colombianos “Yo quisiera ver a @AntanasMockus en el próximo Congreso. Enriquecería el debate y le convendría al país” así lo expresó Juan Manuel Santos, actual presidente en su cuenta de Twitter.