Claudia López y Antanas Mockus se unen a la Colombia Humana

En una rueda de prensa que se adelanta en estos momentos, se lleva a cabo una reunión el plaza pública donde junto a los líderes de la campaña progresista, hacen un pacto de unión por Colombia.

Gustavo Petro se compromete con el manejo de recursos públicos como recursos sagrados, respeto e impulso de la economía privada, garantizar la democracia y diversidad de los colombianos y respeto al Estado Social de Derecho.

“Aquí venimos como ciudadanos a ofrecer su voto libre y a conciencia”, expresó la senadora y dijo que la Coalición Colombia y la Colombia Humana son dos proyectos libres y diferentes que no se fusionan, simplemente vienen como ciudadanos a ofrecer su voto.

También expresó que aunque con Petro tiene diferencias políticas, no son diferencias éticas, que no se han robado un peso, al igual que no tienen mayorías en el Congreso, por tanto no podrán controlar el legislativo, lo que los llevaría a gobernar sin mermeladas y con todo el control político y ciudadano posible.

“Apoyamos a la Colombia Humana porque hoy es la oportunidad de cambio, estamos a una X de darle otro aire a nuestro país, y derrotar por primera vez en la historia a todas las maquinarias, donde tendríamos un gobierno que no concentra el poder, sabemos que tenemos esa oportunidad hoy, yo sé mañana, el cambio es posible hoy ¡Todavía se puede!”.

Dijo que no viene con miedos, que el país no se merece vivir en un mundo de odios y revanchas, en donde debe primar la voluntad de unir, de sanar y de permitir un cambio constructivo “Es nuestro voto libre el que nos permitirá descubrir si elegimos un simbólico pero sentido voto en blanco o cambios la historia del país”.